Российские пожарные отметили профессиональный праздник

Увидеть современное оборудование, с помощью которого пермские пожарные тушат возгорание, побывать внутри пожарного расчета и попробовать полевую кухню можно было в самом центре Перми. Возле Дома офицеров состоялся ежегодный праздник - день пожарного.

Под торжественное выступление пермского губернского военного оркестра на площади перед Домом офицеров в Перми начался профессиональный день пожарных.

Традиционно огнеборцы демонстрировали технику пожарного гарнизона, которую используют в работе, а так же рассказывали, на что способны машины. Одна из таких- автоцистерна с улучшенными характеристиками. Установка работает с компьютера и достаточно простая в управлении.

Степан Удалов, водитель 5-й спасательной части: "Может работать как от главного автомобиля, так и для подвоза воды. Может работать на ДТП и ликвидации последствий аварий. Намного быстрее и для водителя и оператора удобно".

А эта машина с коленчатым подъемником используется для эвакуации пострадавших. Она оснащена суходувом, который может подавать огнетушащие вещества на высоту до 50 метров.

Сегодня всем желающим выдалась эксклюзивная возможность не только понаблюдать и полюбоваться со стороны на технику, но и почувствовать себя в шкуре пожарного. Потрогать все изнутри и даже сказать пару слов в рацию.

Среди "экспонатов" и современное оборудование, которое не так давно поступило на вооружение. К примеру, квадрокоптер и мобильная установка пожаротушения. Ее используют в местах возможных взрывов или высокой радиации - там, где человеку находиться опасно. Управляется дистанционно.



Ну и конечно же не обошлось без традиционной полевой кухни.