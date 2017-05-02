Российские пожарные отметили профессиональный праздник
Увидеть современное оборудование, с помощью которого пермские пожарные тушат возгорание, побывать внутри пожарного расчета и попробовать полевую кухню можно было в самом центре Перми. Возле Дома офицеров состоялся ежегодный праздник - день пожарного.
Под торжественное выступление пермского губернского военного оркестра на площади перед Домом офицеров в Перми начался профессиональный день пожарных.
Традиционно огнеборцы демонстрировали технику пожарного гарнизона, которую используют в работе, а так же рассказывали, на что способны машины. Одна из таких- автоцистерна с улучшенными характеристиками. Установка работает с компьютера и достаточно простая в управлении.
Степан Удалов, водитель 5-й спасательной части: "Может работать как от главного автомобиля, так и для подвоза воды. Может работать на ДТП и ликвидации последствий аварий. Намного быстрее и для водителя и оператора удобно".
А эта машина с коленчатым подъемником используется для эвакуации пострадавших. Она оснащена суходувом, который может подавать огнетушащие вещества на высоту до 50 метров.
Сегодня всем желающим выдалась эксклюзивная возможность не только понаблюдать и полюбоваться со стороны на технику, но и почувствовать себя в шкуре пожарного. Потрогать все изнутри и даже сказать пару слов в рацию.
Среди "экспонатов" и современное оборудование, которое не так давно поступило на вооружение. К примеру, квадрокоптер и мобильная установка пожаротушения. Ее используют в местах возможных взрывов или высокой радиации - там, где человеку находиться опасно. Управляется дистанционно.
Ну и конечно же не обошлось без традиционной полевой кухни.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
«Бессмертный полк»: Единым строем с прадедом
Максим Решетников: «Люди просят не так уж и много»
В Перми стартовал масштабный снос домов
Общегородской субботник: пермяки собрали тонны мусора
В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков
Первомай объединяет
Конкурс «Пермь Великая»: название обязывает
Скоро: «Богема» в Перми
«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус
Для хорошего человека и Маски не жалко
Добавить комментарий: