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Общегородской субботник: пермяки собрали тонны мусора

субботник

В Перми прошел общегородской субботник. Погода не подвела. Будто по заказу - плюс двенадцать на улице и ослепительное солнце. Первыми в работу включились жители микрорайона у речки Данилихи. Листья, ветки и бутылки собрали в мешки - и на свалку.

Уборку делали везде. Промышленники около своих предприятий. Чиновники и депутаты тоже сменили строгие костюмы на рабочую одежду. У многих она уже через несколько минут в репейнике и грязи. С метелками и граблями вышли студенты, свою акцию они назвали экологический субботник - как никак 2017-й официально год экологии. Но, видимо, об это знают не все пермяки.

Прибираться в городе начали еще до общегородского субботника. Мыли и подкрашивали разделительные ограждения, наносили разметку на дороги, латали асфальт. Пенную вечеринку устроили вагонам пермских трамваев. Ежедневно в депо Балатово после зимней грязи и весенней пыли отмывают по сто машин.

Андрей Новиков начальник трамвайного депо "Балатово": "Применяется специальное моющее средство, вагон напенивается, как на автомобильной мойке, потом проходит через автоматическую, пена смывается, вагон становится чище".

Общегородской субботник это еще и старт озеленительной кампании. На Луначарского вместо старых кленов высадили 26 рябин. Всего же будет высажено пять тысяч деревьев. Миллион саженцев цветов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.05.2017 в 09:55 в рубрике - Новости телеканалов

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← В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков

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