В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков
- Утром встал, сделал зарядку, приготовился к празднику, - так начинался день Матвея. Чтобы пройти в колонне демонстрантов, он приехал в центр вместе с братом и мамой. На таком массовом мероприятии он не первый раз, впечатлений всегда много, говорит молодой человек.
- Матвей Еськов: "Мне это очень нравится, потому что создаётся весёлое настроение, потому что сразу ощущается весна, теплота, солнце греет, и я всегда очень люблю на демонстрацию ходить".
- Жители города Перми, которые на первомай проходят все вместе по улицам, начинают собираться заранее, это сотрудники предприятий, учреждений. Кто-то уже бывал на таких мероприятиях, кто-то приходит первый раз.
- Погода благоволит, плюс хорошее настроение.Если есть возможность, то почему бы не пройтись вместе с коллегами, к тому же многие предпочитают брать с собой детей, так что пермяки целыми семьями выходят, чтобы отметить день весны и труда.
- Елена Призюк: "Настроение просто замечательное, сегодня особенно приподнятое настроение у нас у всех! Нам очень приятно и радостно здесь присутствовать, мы хотим поздравить всех, всех, всех, с прекрасным замечательным весенним праздником".
- Праздничные мероприятия, посвящённые дню весны и труда, проходят во всех городах Пермского края, во всех районах краевого центра. Ну а самое масштабное шествие трудящихся прошло по Октябрьской площади Перми, количество участников составило более 30 тысяч горожан. Понятно, что к столь массовому событию готовились заранее.
- Алексей Туров, начальник УМВД России по г. Перми: "Полиция города Перми уже с начала апреля изучает маршрут, отрабатывает транспортную безопасность".
- Традиционно тысячи человек проходят по площади нескончаемым потоком, специально для этого центр города закрыт от движения транспорта, так что на время часть краевого центра превращается в одну пешеходную зону. Настоящий заряд бодрости, говорят собравшиеся - не каждый день получается стать участником столь масштабного события.
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