В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков

Утром встал, сделал зарядку, приготовился к празднику, - так начинался день Матвея. Чтобы пройти в колонне демонстрантов, он приехал в центр вместе с братом и мамой. На таком массовом мероприятии он не первый раз, впечатлений всегда много, говорит молодой человек.

Матвей Еськов: "Мне это очень нравится, потому что создаётся весёлое настроение, потому что сразу ощущается весна, теплота, солнце греет, и я всегда очень люблю на демонстрацию ходить".

Жители города Перми, которые на первомай проходят все вместе по улицам, начинают собираться заранее, это сотрудники предприятий, учреждений. Кто-то уже бывал на таких мероприятиях, кто-то приходит первый раз.

Погода благоволит, плюс хорошее настроение.Если есть возможность, то почему бы не пройтись вместе с коллегами, к тому же многие предпочитают брать с собой детей, так что пермяки целыми семьями выходят, чтобы отметить день весны и труда.

Елена Призюк: "Настроение просто замечательное, сегодня особенно приподнятое настроение у нас у всех! Нам очень приятно и радостно здесь присутствовать, мы хотим поздравить всех, всех, всех, с прекрасным замечательным весенним праздником".

Праздничные мероприятия, посвящённые дню весны и труда, проходят во всех городах Пермского края, во всех районах краевого центра. Ну а самое масштабное шествие трудящихся прошло по Октябрьской площади Перми, количество участников составило более 30 тысяч горожан. Понятно, что к столь массовому событию готовились заранее.

Алексей Туров, начальник УМВД России по г. Перми: "Полиция города Перми уже с начала апреля изучает маршрут, отрабатывает транспортную безопасность".