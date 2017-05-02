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В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков →
Первомай объединяет
В Перми отметили 1 мая. Октябрьскую площадь в течение целого часа проходили праздничные колонны - трудовые коллективы, компании и организации, пришедшие отметить день весны и труда. Накануне депутаты Пермской городской думы подписали соглашение с Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». В его рамках будет реализовываться современная промышленная политика, использоваться новые технологии, и развиваться финансовая и торговая инфраструктура.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы буквально неделю назад подписали соглашение с союзом работодателей и промышленников, для того что бы перевести в том числе и в юридическую плоскость те взаимоотношения, которые всегда нас выделяли, потому что мы всегда слышали и слушаем друг друга".
Раз в год демонстрация объединяет людей разных профессий, под одними вполне понятным лозунгом - весна и труд. Депутаты Пермской городской думы, среди которых были представители самых разных профессий, вместе с горожанами прошли по Октябрьской площади в праздничной колонне.
Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы: "Этот праздник объединяет 1000 людей, и вот мы сегодня видим, что участвуют промышленные предприятия и вузовское сообщество и общественные организации. Я со словами благодарности хочу обратиться к тем горожанам, кто на своем месте каждый день своей деятельностью сопутствует тому, чтобы город наш становился чище и краше".
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