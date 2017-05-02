Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Конкурс «Пермь Великая»: название обязывает

В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков →

Первомай объединяет

1 мая

В Перми отметили 1 мая. Октябрьскую площадь в течение целого часа проходили праздничные колонны - трудовые коллективы, компании и организации, пришедшие отметить день весны и труда. Накануне депутаты Пермской городской думы подписали соглашение с Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество». В его рамках будет реализовываться современная промышленная политика, использоваться новые технологии, и развиваться финансовая и торговая инфраструктура.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Мы буквально неделю назад подписали соглашение с союзом работодателей и промышленников, для того что бы перевести в том числе и в юридическую плоскость те взаимоотношения, которые всегда нас выделяли, потому что мы всегда слышали и слушаем друг друга".

Раз в год демонстрация объединяет людей разных профессий, под одними вполне понятным лозунгом - весна и труд. Депутаты Пермской городской думы, среди которых были представители самых разных профессий, вместе с горожанами прошли по Октябрьской площади в праздничной колонне.

Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской думы: "Этот праздник объединяет 1000 людей, и вот мы сегодня видим, что участвуют промышленные предприятия и вузовское сообщество и общественные организации. Я со словами благодарности хочу обратиться к тем горожанам, кто на своем месте каждый день своей деятельностью сопутствует тому, чтобы город наш становился чище и краше".

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 02.05.2017 в 09:16 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Конкурс «Пермь Великая»: название обязывает

Скоро: «Богема» в Перми

«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус

Для хорошего человека и Маски не жалко

Сезон открыт: Пассажирам электричек дарят семена

Придется исправлять: в крае починят скандальные «сиротские» дома

Дружный субботник: сделаем город чище

Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей

Маэстро Валерий Гергиев привез в Пермь Пасхальный фестиваль

Пермские боги оставили Пермь


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Конкурс «Пермь Великая»: название обязывает

В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков →

Обратите внимание

в Перми

В Перми стартовал масштабный снос домов

В ближайшие дни подрядчик сравняет с землёй 6 из 7 аварийных домов. Затем застройщик приступит к работе на территории общей площадью 17 тысяч кв.м.
читать02.05.2017 в 10:17
Метки: в Перми, Общество

Общегородской субботник: пермяки собрали тонны мусора

В Перми прошел общегородской субботник. Промышленники убирали около своих предприятий. Строгие костюмы сменили на рабочую одежду и чиновники с депутатами.
читать02.05.2017 в 09:55
Метки: в Перми, Общество

В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков

Праздничные мероприятия прошли во всех городах Пермского края. Но самые впечатляющие колонны прошли по Октябрьской площади Перми.
читать02.05.2017 в 09:35
Метки: в Перми, Общество

Первомай объединяет

Октябрьскую площадь в течение целого часа проходили праздничные колонны, пришедшие отметить день весны и труда.
читать02.05.2017 в 09:16
Метки: в Перми, Общество, Власть

Вода танцует и поёт

Репертуар главного городского светомузыкального фонтана на эспланаде в этом году расширен до 20 мелодий.
читать01.05.2017 в 16:03
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Последние ноты «Голоса»

Представляем вам последнюю тройку финалистов, имена которых определились в минувшие выходные.
читать30.04.2017 в 16:55
Метки: в России, СМИ, Общество

Король в цифрах

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает полувековой юбилей. К этой знаменательной дате мы узнали о значимых для артиста цифрах.
читать30.04.2017 в 13:45
Метки: в России, СМИ, Общество

Зачем Илье Носкову 45 чемоданов

Илья Носков человек рисковый. «Фортуна любит отчаянных, – считает он. – Я получал невероятные подарки от судьбы именно после того, как шел на риск».
читать30.04.2017 в 10:09
Метки: в России, Кино, СМИ

Заботы для звёздной работы

Ко Дню труда мы выяснили, что требуется некоторым знаменитостям, чтобы хорошо поработать.
читать29.04.2017 в 16:52
Метки: в России, СМИ, Кино

Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»

Нам удалось поговорить с актером о его попытке стать настоящим дипломатом и об истинном оптимизме.
читать29.04.2017 в 10:02
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Перми стартовал масштабный снос домовВ Перми стартовал масштабный снос домов

Общегородской субботник: пермяки собрали тонны мусораОбщегородской субботник: пермяки собрали тонны мусора

В большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяковВ большой праздничной демонстрации приняло участие более 30 тысяч пермяков

Первомай объединяетПервомай объединяет

Вода танцует и поётВода танцует и поёт

Майские праздники без негативных последствийМайские праздники без негативных последствий

Первомай шагает по ПермиПервомай шагает по Перми

Последние ноты «Голоса»Последние ноты «Голоса»

Король в цифрахКороль в цифрах

Зачем Илье Носкову 45 чемодановЗачем Илье Носкову 45 чемоданов

Заботы для звёздной работыЗаботы для звёздной работы

Дети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный порталДети, в садик собирайтесь! А родители - на дошкольный портал

Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»Владимир Вдовиченков: «Я хотел пойти в дипломаты»

Синоптики пообещали тёплые и сухие выходныеСиноптики пообещали тёплые и сухие выходные

«Мастерград» - здесь учиться каждый рад«Мастерград» - здесь учиться каждый рад

Проблемы в КУБе: кто виноват и что делать?Проблемы в КУБе: кто виноват и что делать?

Конкурс «Пермь Великая»: название обязываетКонкурс «Пермь Великая»: название обязывает

Скоро: «Богема» в ПермиСкоро: «Богема» в Перми

«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус

К майским праздникам готовы!К майским праздникам готовы!

Победный рейс: По Прикамью проедет Поезд ПобедыПобедный рейс: По Прикамью проедет Поезд Победы

Для хорошего человека и Маски не жалкоДля хорошего человека и Маски не жалко

Спектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-ПетербургеСпектакль Театра-Театра получил 4 награды в Санкт-Петербурге

Пермский хор выступит в Карнеги - холлПермский хор выступит в Карнеги - холл

Премьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфиналПремьер-лига КВН: Пермяки вышли в полуфинал

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru