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Конкурс «Пермь Великая»: название обязывает

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дети конкурс

В Перми прошел первый Открытый Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс "Пермь Великая". За два дня на сцене Дома офицеров выступили около шестисот человек в возрасте от 5 до 70 лет. Они пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали, читали стихи и показывали театральные сценки и все это на одну тему - любви к родному Пермскому краю.

Екатерина Некрасова представляет на конкурсе "Пермь Великая" театр песни "Камертон". Юная пермячка покорила зрителей своими стихами и песнями о родном крае и о реке Каме. Девочка говорит, что в этих строках заложен глубокий смысл.
Екатерина Некрасова, участница фестиваля-конкурса "Пермь Великая":
- Если тебе будет тяжело на душе, ты всегда можешь вернутся в родной край и тебе станет легче.

В Перми прошел первый Открытый Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс "Пермь Великая". По словам жюри, громкое название оправдало себя в первый же день. На сцене дома офицеров выступило около 600 человек от 5 до 70 лет.

Юрий Баранов, подполковник, начальник ФГУ "Дома офицеров Пермского гарнизона" Минобороны России:
"Прославление нашего города, нашего края, города, в котором мы живем. Говорим об этом мы со стороны песни и танца. Самое главное, чтобы дети и все участники этого конкурса, этого проекта, любили свой город и свою родину - это самая главная задача".

Вокальные, инструментальные и танцевальные номера, литературный жанр, а также театральные постановки. Все эти направления объединила общая тема любви к родному краю. На сцене звучали песни Родине, играли сценки о войне и мире. Самой многочисленная по заявкам стала номинация "эстрадный танец".

Сергей Райник, член жюри фестиваля-конкурса "Пермь Великая": "Сегодня я уже нашел для себя, поклонником чьего таланта я буду, и как минимум не зря я сюда пришел для себя лично. Есть два коллектива, которые мне по душе, и есть ряд коллективов, у которых есть перспектива развития. И может, советы, которые они сегодня услышат от нас, им пригодятся".

Величие конкурса подтвердили и главные защитники края. Пермяки могут быть спокойны, они находятся под надежной охраной. Хрупкие на первый взгляд девочки из театра танца "Ляллен" в кольчугах и шлемах превращаются в настоящих богатырей.

Фестиваль-конкурс завершил яркий гала-концерт с участием лучших номеров и награждением дипломантов и лауреатов разных номинаций. А финальной точкой праздника стала громкое заявление о том, что конкурсу "Пермь Великая - 2018" быть.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.04.2017 в 16:37 в рубрике - Новости телеканалов

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