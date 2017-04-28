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Скоро: «Богема» в Перми

Богема

В Пермском академическом театре оперы и балета имени Чайковского готовят премьеру - оперу Пуччини "Богема" в постановке Теодора Курентзиса и немецкого режиссера Филиппа Химмельманна. А тем временем, в интернете бум - все делают афишы к "Богеме". На сегодняшний день их уже 30.000.
Этот своеобразный флешмоб на сегодняшний день уже вышел за пределы Пермского края. Теперь в афишах "Богемы" уже жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Василий Ефремов, руководитель PR-службы театра оперы и балета им. Чайковского: "Просто все зрители нашего театра очень красивые люди, вот и весь секрет".

А тем временем на сцене устанавливают 7 тонн декораций. Это, пожалуй, самая тяжеловесная постановка в пермском театре за последние годы. Это мансардный этаж, где происходит основное действие всей опера "Богема".
Тем временем в пошивочном цехе работа кипит, уже готовы почти все костюмы для артистов хора.
Фойе театра сегодня походит больше на барахолку, но на самом деле здесь идёт подбор костюмов для артистов, почти все вещи того времени, вот эту шляпу например купили на блошином рынке в Австрии.

Вообще всё действие оперы немецкий режиссер Филипп Химмельманн перенес в 60-е годы 20-го века. Поэтому и костюмы пытались найти именного того времени.
Кати Маурер, художник по костюмам (Германия): "Этот шлем на самом деле очень важная часть. Именно в них студенты ходили на студенческую революцию, чтобы защититься от полиции".

Такой ажиотаж подстегнул всех работников театра. Ну а заветную оперу покажут 4, 5, 6 и 7 мая.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.04.2017 в 16:15 в рубрике - Новости телеканалов

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