«Сон смешного человека»: Большая литература воспитывает вкус

В Доме актера в рамках фестиваля школ международного бакалавриата "Прикамское чудо" состоялся показ спектакля "Сон смешного человека" в постановке актера Пермского академического Театра - Театра Вячеслава Чуистова.

Михаил Гудков - ученик 10 класса школы №9, как и все старшеклассники увлекающийся баскетболом и математикой одновременно, экс-староста школы. Молодой человек появляется на сцене Дома актера в совершенно новом для себя амплуа. Ближайшие 40 минут он - главный герой моноспектакля по фантастическому рассказу Федора Достоевского.

Одинокий молодой человек, окружение которого считает его чудаком, решает застрелиться из-за поселившейся в нём идеи. Но сделанное подлое дело не даёт ему покоя. В раздумье уже перед револьвером герой засыпает. Это второй показ спектакля "Сон смешного человека", премьера состоялась в марте в рамках Театрального фестиваля, который школа проводит уже много лет.

Ольга Яковлева, заместитель директора МАОУ "СОШ №9": "Форма театрального фестиваля школ международного бакалавриата имеет историю в 15 лет. Это был 15 театральный фестиваль, на котором мы представили спектакль "Сон смешного человека". Мы очень счастливы этому обстоятельству, что у детей есть возможность сотрудничать с очень умным, тонким, знающим Вячеславом Александровичем Чуистовым".

Это не первая совместная работа Вячеслава Чуистова с учениками 9-й школы. Но за произведение Достоевского решили взяться впервые. Основной акцент в работе над спектаклем был сделан на понимание текста. Режиссер говорит, если смысл произведения поймут сами актеры, то его поймет и зритель.

Вячеслав Чуистов, режиссер-постановщик: "Самое сложное понимать Достоевского, потому что это сильно не детский автор. Мне кажется, что надо сразу же встречаться с какими-то сильными мыслями, большой литературой. Это воспитывает вкус".

Над спектаклем работали 2 месяца, из них полтора ушло только на разбор текста. Михаил рассказывает, что прочитал рассказ около 20 раз, каждое новое прочтение открывало какие-то другие мысли и чувства.

Михаил Гудков, ученик школы №9: "Хочется, чтобы зритель ушел не с пустой головой, а чтобы ему было о чем подумать. Задуматься о своей жизни, о смысле жизни".

На этом история спектакля не заканчивается. В планах у 9 школы показать "Сон смешного человека" в литературно-мемориальном музее Достоевского в Санкт-Петербурге.



