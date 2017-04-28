Для хорошего человека и Маски не жалко
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис неожиданным образом поступил с недавно полученной "Золотой маской". Он подарил награду на день рождения танцовщику, художественному руководителю конкурса артистов балета "Арабеск" Владимиру Васильеву. Всего же,напомню, в этом году пермский театр оперы и балета получил три "Золотые маски" за оперу "Травиата".
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