Сезон открыт: Пассажирам электричек дарят семена
С сегодняшнего дня в кассах железнодорожного вокзала Пермь-2 начали выдавать семена укропа. Такой бонус в довесок к билетам могут получить пассажиры, которые собираются на поезда, курсирующие на территории Прикамья. Именно так в Пермской пригородной компании решили поздравить пассажиров с началом дачного сезона. К слову, сезон посадок уже начался, и как признаются пассажиры, такой подарок весьма кстати.
Наталья Лозавунцева: "Бывает, что забудешь купить, бывает не на что купить, я считаю, что нужны. Это лучше, чем ничего".
А сезонные изменения пассажиры смогут увидеть уже с завтрашнего дня. В рейс выйдут 12 дополнительных летних электричек.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Придется исправлять: в крае починят скандальные «сиротские» дома
Дружный субботник: сделаем город чище
Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей
Маэстро Валерий Гергиев привез в Пермь Пасхальный фестиваль
Пермские боги оставили Пермь
Логово пиратов, улица страха и электрический стул: Чем порадует Парк Горького?
Хоккеистам на радость: в Губахе появится новая ледовая арена
В Перми почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Как пермяки брали Цирк штурмом
В Соликамске уголовник взял в заложники девочку
Добавить комментарий: