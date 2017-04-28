Сезон открыт: Пассажирам электричек дарят семена

С сегодняшнего дня в кассах железнодорожного вокзала Пермь-2 начали выдавать семена укропа. Такой бонус в довесок к билетам могут получить пассажиры, которые собираются на поезда, курсирующие на территории Прикамья. Именно так в Пермской пригородной компании решили поздравить пассажиров с началом дачного сезона. К слову, сезон посадок уже начался, и как признаются пассажиры, такой подарок весьма кстати.

Наталья Лозавунцева: "Бывает, что забудешь купить, бывает не на что купить, я считаю, что нужны. Это лучше, чем ничего".

А сезонные изменения пассажиры смогут увидеть уже с завтрашнего дня. В рейс выйдут 12 дополнительных летних электричек.