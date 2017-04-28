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Дружный субботник: сделаем город чище

субботник

Общегородской субботник в Перми намечен на 29 апреля. Начало в 10.00 часов. На улицы выйдут сотрудники крупных предприятий, чиновники администраций. Тем временем, часть территорий города уже убирают.

Сменили станки на грабли и метлы. Рабочие завода «Машиностроитель» сегодня с самого утра облагораживают территорию на подходе к предприятию. Больше пятисот человек вырубают кустарник, собирают мусор, попутно рассуждая о культуре пермяков.

Конечно, субботники это не только вызов набросанному за зиму мусору. Смысл еще и в том, чтобы навести марафет в городе. Подкрасить разделительные барьеры на дорогах, проверить уличное освещение, убрать осеннюю листву. В уборке активно участвуют предприятия и учебные заведения. А трамваи теперь выходят на линию особенно чистыми.

Андрей Новиков, начальник трамвайного депо «Балатово»: "Применяется специальное моющее средство, вагон напенивается, как на автомобильной мойке, потом проходит через автоматизированную, в результате пена смывается, вагон становится чище".

90 процентов дворов в Мотовилихе уже прибраны управляющими компаниями. Именно так сегодня заявляют в администрации района. Но если кто-то из пермяков тоже пожелает выйти на субботник, с вывозом мусора помогут.

Антон Илюшин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района г. Перми: "Мы оказываем содействие ТОСам, 11 единиц техники на эту субботу запланировано. Мы организовали взаимодействие с нашей подрядной организацией, 7 единиц техники предоставляют и строительные организации 4 единицы техники".

Общегородской субботник намечен на 29 апреля в 10 утра. На улицы и в парки выйдут крупные предприятия, сотрудники администрации города по традиции в сквер у Татищева и на набережную. Ожидается больше пяти тысяч человек. Всем кто желает присоединиться, лучше заранее позвонить в районную администрацию и узнать где и чем можно будет помочь.

В прошлые выходные с погодой не повезло - минусовая температура и снег, поэтому общегородской субботник перенесли на эту субботу, 29 апреля. И судя по прогнозам синоптиков, осечек быть не должно.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.04.2017 в 11:03 в рубрике - Новости телеканалов

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