В Первомай край станет трезвенником
1 мая в Перми будет запрещена продажа алкоголя. Власти Пермского края вводят сухой закон. На территории Перми и Пермского края будет установлен полный запрет на продажу алкогольной продукции. Ограничение распространяется только на один день - 1 мая, сообщили в администрации Перми. Нарушение запрета влечет за собой административный штраф, для должностных лиц от трех тысяч до четырех тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
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