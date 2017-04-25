Суперфинал Школьной Баскетбольной Лиги: победили сильнейшие

Лучшие школьные баскетбольные команды России определились в Суперфинале Школьной Баскетбольной Лиги в Перми. 34 лучшие сборные девушек и юношей сразились за первенство и главный приз Чемпионата - поездку на "Финал четырех" Евролиги.

Александр Диордиященко -победитель первого сезона Школьной баскетбольной лиги далёкого 2007 года. Приз- поездка на Финал 4-х в Мадрид оказалась для выпускника 9-ки Баскет настоящей путёвкой в жизнь.

Александр Диордиященко, выпускник школьной баскетбольной лиги: "После участия в КЭС- Баскете я получил приглашение выступать в Испании, продолжать баскетбольную карьеру".

Спустя 10 лет одинадцатиклассники "9-ки БАСКЕТ" вошли в 4-ку финала, уже с приставкой - СУПЕР, теперь всероссийского чемпионата. Из-под пера школьного учителя Игоря Сухинина вышло не одно поколение здоровых и спортивно ориентированных юношей и девушек.

Игорь Сухинин, учитель физкультуры СОШ №9: "Несколько человек стали МС, в итоге играют. Некоторые выпускники у нас даже в ПАРМЕ в молодёжке играют".

В текущем сезоне битвы в спортивных доспехах за мяч прошли в 64 регионах России, а так же Монголии и Киргизии. Количество участников превысило отметку в полтора миллиона человек.



Решающие битвы Юбилейного сезона прошли на малой родине - в Перми. Праздник спорта в УДС Молот организаторы обещали сделать грандиозным. И слово своё сдержали. Выступление брейк-танцоров, видео и лазерное шоу. Сложнейшие трюки с мячом в исполнении международных асов.

В Фан- Зонах развернулись спортивно- развлекательные площадки для детей.

Максим Решетников, глава региона: "Кэс- Баскет" зародился в Перми, и здорово, что через 10 лет он снова вернулся в Пермь. И здорово, что такой праздник. Это, конечно, повышает интерес к этой игре. Повышает интерес среди мальчишек и девчонок. Позволяет новые силы привлечь к этой игре. И это очень здорово. Мы, конечно будем и дальше развивать весь детский, юношеский, школьный, студенческий спорт в крае. И, безусловно, баскетбол - это то, что всегда было, есть и будет в крае".

И для этого в Прикамье выстроена и развивается доступная сеть школ и клубов как для профессионалов спорта, так и для новичков. Профильные СДЮСШОР, школьный, а затем студенческий чемпионаты, юношеские лиги позволяют в итоге получить перспективных спортсменов. А региону принимать соревнования, в том числе международных масштабов.

Идёт решающая 4 четверть главной игры Суперфинала Школьной баскетбольной лиги за золотые медали и главный приз- поездку на финал 4-х Евролиги в Стамбул. И, хотя, к сожалению, прикамцев в этот вечер на паркете нет, за Нижневартовск и Казань пермские зрители болеют, как за родных.

Гвоздём Суперфинала стал ВИП_ МАТЧ. В противостоянии сборных пермского края и друзей "Кэс- Баскет" сошлись игроки победного состава Урал-Грейта, Пармы, чемпионы Школьной лиги разных лет. И звёзды мировой величины. Такие как: посол Евролиги и игрок Реал Мадрида ДЖО Арлаускас, словенец Грекор Фучка, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, играющие тренеры Сергей Панов, Захар Пашутин, Вальдемарас Хомичус, обозреватель МАТЧ ТВ Никита Загдай и многие другие.

Итого: искушённые пермские болельщики получили настоящую баскетбольную зарубу. А участники- солидные и именитые - соревновались за игровое время на паркете.



В зачёте главных героев Суперфинала ШБЛ золотые Кубки и колоритные путёвки в столицу Турции достались девушкам "Кометы" из Орловской области и парням нижневартовского "Феникса".

Финальный аккорд: фирменный фейерверк из серпантина, чествование победителей под культовый "Все мы чемпионы" Фредди Меркьюри. Проигравших на этом спортивном празднике точно нет.