В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь
В системе пермского образования может разгореться очередной скандал. Ученик 122-й школы порезал руки и лицо о разбившуюся стеклянную дверь в коридоре школы. Причем порезал так, что зашивать пришлось в травмпункте. И это при том, что согласно федеральному закону подобных «небезопасных» стеклянных дверей в школах быть не должно. Со случившимся уже разбираются в департаменте образования Перми, завтра сотрудники ведомства готовы будут прокомментировать ситуацию. Стоит отметить, что родители школьника также написали заявление в районный отдел образования с просьбой проверить, соответствуют ли школьные двери нормам, а также законен ли тот факт, что замену стекла на точно такое же обязали оплатить родителей.
Сергей Урявин: "Хотел открыть дверь, я ее открываю всей рукой. И так получилось, что я пробил стекло насквозь. Полетели осколки, там было очень много крови. Я пошел в туалет, думал, там мелкие порезы, но оказалось все намного серьезнее".
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