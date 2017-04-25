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3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело
Трагически окончились поиски пропавшей девочки в Кунгуре. На розыск трехлетнего ребенка отправились и полицейские, и местные жители, и поисковики, прибывшие из Перми и других городов. Тело девочки было обнаружено в реке. Родителям грозит уголовное преследование.
"Ни о чём я не буду говорить, даже не снимайте меня".
Реакцию близких можно понять, трагедия разделила их жизнь на «до» и «после». Дом в частном секторе, река буквально в двух шагах. Так что отправной точкой поисков стали эти мостки.
Две девочки четырёх и трёх лет отправились гулять без присмотра взрослых и местом выбрали берег Ирени. Взрослые в это время занимались в доме своими делами.
Конструкция, как можно убедиться, достаточно ненадёжная, и очередная прогулка девочек закончилась трагедией. Остаётся открытым вопрос, будут ли взрослые и дальше здесь, в частном секторе, отпускать детей гулять без присмотра.
Только спустя какое-то время старшая девочка, оправившись от шока, рассказала своим родителям, что произошло. Оперативно были организованы поиски.
Информацию о пропавшем ребёнке разместили в интернете, откликнулись поисковики из Перми. Михаил шёл по реке, Елена параллельно шла по берегу. Именно их пара обнаружила девочку, примерно в 150 метрах от мостков.
Михаил Руденко: "У меня у самого двухлетняя дочка, и тут я достаю из воды тело трёхлетней девочки, тоже голубоглазой и у меня всё просто внутри сжалось, смялось. Я только спросил у следователя - от меня что-то ещё надо? И я ласты подмышку, пошёл вверх".
Родители после пропажи ребёнка обратились в полицию, также к делу подключился следственный комитет. Дело в том, что такая ситуация трактуется определённой статьёй, так что было возбуждено уголовное дело.
Виталий Игнатенко, руководитель кунгурского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю: "Статья 125 «Оставление в опасности». Максимальное наказание – лишение свободы сроком на один год".
Кроме того, предстоит сделать несколько экспертиз, чтобы получить окончательный вывод о причине смерти ребёнка.
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