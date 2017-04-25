Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Марокко глазами пермской художницы

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь →

3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело

Смотреть

плот

Трагически окончились поиски пропавшей девочки в Кунгуре. На розыск трехлетнего ребенка отправились и полицейские, и местные жители, и поисковики, прибывшие из Перми и других городов. Тело девочки было обнаружено в реке. Родителям грозит уголовное преследование.

"Ни о чём я не буду говорить, даже не снимайте меня".

Реакцию близких можно понять, трагедия разделила их жизнь на «до» и «после». Дом в частном секторе, река буквально в двух шагах. Так что отправной точкой поисков стали эти мостки.

Две девочки четырёх и трёх лет отправились гулять без присмотра взрослых и местом выбрали берег Ирени. Взрослые в это время занимались в доме своими делами.

Конструкция, как можно убедиться, достаточно ненадёжная, и очередная прогулка девочек закончилась трагедией. Остаётся открытым вопрос, будут ли взрослые и дальше здесь, в частном секторе, отпускать детей гулять без присмотра.

Ирень

Только спустя какое-то время старшая девочка, оправившись от шока, рассказала своим родителям, что произошло. Оперативно были организованы поиски.

Информацию о пропавшем ребёнке разместили в интернете, откликнулись поисковики из Перми. Михаил шёл по реке, Елена параллельно шла по берегу. Именно их пара обнаружила девочку, примерно в 150 метрах от мостков.

Михаил Руденко: "У меня у самого двухлетняя дочка, и тут я достаю из воды тело трёхлетней девочки, тоже голубоглазой и у меня всё просто внутри сжалось, смялось. Я только спросил у следователя - от меня что-то ещё надо? И я ласты подмышку, пошёл вверх".

Родители после пропажи ребёнка обратились в полицию, также к делу подключился следственный комитет. Дело в том, что такая ситуация трактуется определённой статьёй, так что было возбуждено уголовное дело.

Виталий Игнатенко, руководитель кунгурского МСО СУ СК РФ по Пермскому краю: "Статья 125 «Оставление в опасности». Максимальное наказание – лишение свободы сроком на один год".

Кроме того, предстоит сделать несколько экспертиз, чтобы получить окончательный вывод о причине смерти ребёнка.

Максим Пеккер

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия

Опубликовано: 25.04.2017 в 09:25 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Марокко глазами пермской художницы

В Перми гостят кукольники из Тюмени

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

На пермской Аллее Славы появятся новые имена

Пермяки создали деревянный велосипед

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Трус не играет в подводный хоккей

Ночь на позитиве

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Марокко глазами пермской художницы

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь →

Обратите внимание

в Перми

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь

Родители школьника написали заявление с просьбой проверить, соответствуют ли школьные двери нормам, и законен ли тот факт, что замену стекла обязали оплатить родителей.
смотреть читать25.04.2017 в 10:09
Метки: в Перми, Общество, Образование

Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

По мнению заявителей, предприятие навязывает перевозчикам невыгодные условия договора на оказание услуг автовокзалом.
читать25.04.2017 в 09:45
Метки: в Перми, Общество

Марокко глазами пермской художницы

Много детей, фруктов и музыки - Анна Демидова попыталась воссоздать атмосферу одной из самых экзотических стран - Марокко.
смотреть читать24.04.2017 в 18:07
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми гостят кукольники из Тюмени

В рамках обменных гастролей Тюменский театр кукол и масок показывает два спектакля: Как на Машу зубки обиделись и Загадки природы.
смотреть читать24.04.2017 в 17:43
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Данилихе течет опасная вода

Ученые зафиксировали превышение содержания фосфатов в Данилихе в 20 раз.
смотреть читать24.04.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Общество, Наука и техника

в России

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия, посвященная весеннему призыву.
смотреть читать24.04.2017 в 17:04
Метки: в Перми, в России, Общество

Пермяки создали деревянный велосипед

В Перми создали модель велосипеда из березы. Недавно пермский велосипед побывал в Москве на Втором Международном Велоконгрессе.
смотреть читать24.04.2017 в 15:53
Метки: в России, Наука и техника, Общество, Образование

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

iВолга - это молодёжный образовательный форум, который проводится при поддержке полпреда президента России в ПФО.
смотреть читать24.04.2017 в 15:07
Метки: в Перми, в России, Общество

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

На российские киноэкраны выходит «Кухня. Последняя битва» - продолжение полюбившегося зрителю сначала сериала, а затем и полнометражного фильма.
смотреть читать24.04.2017 в 11:36
Метки: в Перми, в России, СМИ, Кино, Общество

Сергей Маковецкий: «Я, конечно не Ванга, но...»

Остросюжетный сериал «Трасса смерти» снят на основе реальных событий 2014 года. Мы поговорили с актером о роли пистолета в жизни следователя и «пользе» воровства.
читать23.04.2017 в 17:06
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

В пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверьВ пермской школе ученик порезался о разбившуюся стеклянную дверь

Пермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзалаПермское УФАС возбудило дело в отношении автовокзала

3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело3-летняя девочка утонула в Ирени - заведено уголовное дело

Марокко глазами пермской художницыМарокко глазами пермской художницы

В Перми гостят кукольники из ТюмениВ Перми гостят кукольники из Тюмени

В Данилихе течет опасная водаВ Данилихе течет опасная вода

Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армииСтуденты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

Будущие мамы участвуют в большом конкурсеБудущие мамы участвуют в большом конкурсе

На пермской Аллее Славы появятся новые именаНа пермской Аллее Славы появятся новые имена

Пермяки создали деревянный велосипедПермяки создали деревянный велосипед

«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства«Пермские моторы» провели масштабный конкурс профмастерства

«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать«iВолга»: идеи пермяков будут поддерживать и развивать

Трус не играет в подводный хоккейТрус не играет в подводный хоккей

Ночь на позитивеНочь на позитиве

Ремонт нужен, но в бюджете денег нетРемонт нужен, но в бюджете денег нет

Лесные пожары: Авиация наготовеЛесные пожары: Авиация наготове

В Перми появится новый приют для животныхВ Перми появится новый приют для животных

Мошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтрыМошенники «разводят» пермяков на дорогие фильтры

В Перми потеплеет до +19В Перми потеплеет до +19

Глава региона озаботился здоровьем жителей КУБаГлава региона озаботился здоровьем жителей КУБа

«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия«Кухня. Последняя битва» - вкусная комедия

В России отметили День местного самоуправленияВ России отметили День местного самоуправления

Уборка города состоится при любой погодеУборка города состоится при любой погоде

Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»Школа на пятерку: Пермская школа дизайна «Точка»

Весна возвращаетсяВесна возвращается

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru