Марокко глазами пермской художницы

Агадир - это курортный городок, расположенный на побережье Атлантического океана в Марокко. Это относительно новый город, там нет старинных построек, потому что старый город был полностью разрушен крупным землетрясением в 1960 году. Художница Анна Демидова была в этом месте не раз. И не просто как турист, там живёт её сестра. Свои ощущения и впечатления от этого яркого и экзотического города она выплеснула на свои холсты. Теперь её персональная выставка "Агадир" украсила стены пермской Арт-Резиденции.

Много детей, фруктов и музыки - это выставочное пространство совсем не похоже на обычную экспозицию. Таким образом Анна Демидова попыталась воссоздать атмосферу одной из самых экзотических стран - Марокко.

Анна Демидова, художник: "Другая совсем культура, другой язык и люди, просто очень интересно на всё это посмотреть… я ходила, гуляла и писала этюды".

Писала этюды Анна просто, а потом тщательно продумывала каждую свою работу. Картины её яркие, эмоциональные. Изображают простую жизнь местного населения, их среду обитания. Даже мусульманский праздник, во время которого принято приносить в жертву животных, на картине художницы не шокирует и не отталкивает. Или марокканские коты, которые, несмотря на свою суровость, нравятся даже детям.



У Анны Демидовой это первая персональная выставка. Она выпускница нашего института культуры, со своей узнаваемой школой живописи. Но как утверждают организаторы, Анне, как настоящему художнику, удалось взять от этой школы всё лучшее и сделать что-то своё.

Ольга Молчанова, куратор проекта ВХОД: "У неё работы интересны тем, что она не копируют действительность, а очень сильно эмоционально её перерабатывает и выдаёт свои ассоциации больше. Ей хотелось больше не копировать, а передать свои эмоции, это уже что-то импрессионистическое".

Выставка "Агадир" завершает проект "Вход" в Арт-резеденции. Начался он в середине декабря двумя выставочными проектами - художественной фотографией Элины Фалаховой и скульптурой малых форм Ильяса Нарбекова. За это время более 10 художников попытались немного приоткрыть и показать свой внутренний мир жителям города Перми.