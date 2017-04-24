В Перми гостят кукольники из Тюмени

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Пермский театр кукол принимает у себя коллег из Сибири. В рамках обменных гастролей Тюменский театр кукол и масок покажет два спектакля: "Как на Машу зубки обиделись" и "Загадки природы" - оба для юной публики от 3 лет.

Первое, что хочется делать после того как я посмотрела спектакли тюменского театра кукол - это улыбаться. Очень милые, добрые и светлые истории привезли в Пермь кукольники из Тюмени. "Как на Машу зубки обиделись" по пьесе Игоря Шишкина (режиссер Дмитрий Вихрецкий, художник Светлана Бажко, композитор Никита Нефедов) - это такое "кукольно-предупредительное представление" о пользе зубной щетки и пасты. Девочка Маша так плохо обходилась со своими зубами, что однажды они повели себя неожиданным образом. Разрешить проблему маленькой героине помогает ее друг Попугай, а вместе с ним зубастые животные - Пес, Заяц, Волк и другие. Все куклы выполнены в планшетной технике.

куклы
Второй участник гастролей - "Загадки природы" (режиссер также Дмитрий Вихрецкий, автор инсценировки - Сергей Усков, художник Светлана Бажко). Спектакль-фантазия на тему времен года с участием героев окружающего мира, которые всегда готовы на личном примере показать, как это просто - радоваться жизни и делать добрые дела.

Антон Бартоль артист, кукловод Тюменского театра: "Дети были вообще в восторге, когда кукла прям с актёром может подсесть к нему на соседний свободный стул поговорить, пообщаться".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 24.04.2017 в 17:43 в рубрике - Новости телеканалов

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← Студенты СУЗов, независимо от возраста, получили отсрочку от армии

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