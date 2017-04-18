Совет эксперта - держаться за работу, копить деньги и не капризничать

Текущая ситуация крайне благоприятна для инвестиций. Экономические трудности ни в коем случае не должны смущать россиян, а глобальные тенденции - "приводить к пессимизму" - это мнение Александра Кареевского, экономического обозревателя телеканала "Россия 24". На прошлой неделе эксперт побывал в Перми, где провел бизнес-семинар.

На следующий день после конференции состоялся деловой завтрак. Пермские политики, руководители крупных предприятий, медиаресурсов за чашкой чая говорили о криптовалюте, блокчейне и инвестициях в космос.

Александр Кареевский, экономический обозреватель телеканала "Россия 24": "Одни компании будут уходить с рынка, другие приходить - Убер, Эп, Фейсбук, биомедицина, замена органов, вживление чипов в мозг, искусственный интеллект".

На встрече Александр Кареевский, за плечами которого 25 лет работы на финансовых рынках, также рассказал о развитии российской экономики, о том, чего стоит ждать, какие направления инвестирования будут наиболее привлекательными, а также предупредил - перед тем как взять кредит, нужно сто раз подумать.

Эти темы больше интересны частным инвесторам, в том числе и начинающим, а также представителям бизнеса из разных отраслей. Мы спросили у Александра Кареевского, как вести себя в нынешних экономических условиях простым людям.

Александр Кареевский, экономический обозреватель телеканала "Россия 24": "Сейчас ситуация с рабочими местами улучшаться не будет. Формально у нас низкая безработица, но это за счет молооплачиваемых рабочих мест, не надо капризничать, держаться за свои места, копить деньги. Стараться быстрее гасить кредит. Теоретически ставки по ипотеке должны еще упасть. Есть ожидания, что ипотека будет более доступной".