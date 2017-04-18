Сертификаты на отдых детей: родители выстраиваются в очереди

В Перми открылись 27 пунктов выдачи сертификатов на детский отдых. Видимо, помня, что в прошлом году их на всех не хватило, люди с самого утра начали собираться в очереди. Причем больше всех досталось центральным пунктам. Чиновники от образования уверяют – в этом году хватит всем. И идти надо не в один и тот же, а в ближайший пункт выдачи.

В очереди девятилетний Слава стоит уже третий час. Если ученик второго класса одной из пермских школ вместе с другом представляет, чем он будет заниматься и как отдыхать в детском лагере этим летом, то мама считает, во сколько это обойдется семейному бюджету.

На стене памятка для расчета своей компенсации. Бюджетная поддержка зависит от статуса и уровня доходов. Скажем, дети инвалиды в загородном лагере получают 100-процентную поддержку - 18 тысяч рублей. А семья с доходом ниже трех прожиточных минимумов может рассчитывать на 30-процентную скидку.

Подробный список документов и буквально пошаговая инструкция на получение компенсации на детский загородный отдых опубликованы на сайте департамента образования города Перми.

В этом году сумма бюджетной поддержки на сертификаты и компенсации в детские оздоровительные лагеря выросла до 146,5 миллионов рублей, что на 36 миллионов рублей больше, чем в 2016 году.

Татьяна Зотина, заместитель начальника департамента социальной политики администрации г. Перми: "Как и в прошлом году, на самом деле, бюджет этих средств ограничен, но он больше, чем в прошлом году более чем на 30 миллионов. Поэтому, я думаю, что в этом году мы максимальное количество желающих удовлетворим".

В пермских туристических агентствах с сегодняшнего дня тоже очереди. Ведь компенсацию мало получить, выбрать загородных лагерь и оформить все документы нужно за 15 дней, после этого сертификат аннулируется.

Ирина Спижук, начальник отдела реализации путевок: "В течение этого срока родители должны сдать этот сертификат, либо обратиться напрямую в лагерь, либо в туристическую фирму. Есть лагеря, которые пользуются сильной популярностью".

Подробный список со временем работы всех 27 пунктов выдачи сертификатов опубликован на сайте городской администрации. Компенсации выдаются до 30 июня, так что у всех есть время определиться.