Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Пермское хореографическое училище ищет таланты

«Зорбонавт» прокатился по маршруту «бешеного» автобуса →

Сертификаты на отдых детей: родители выстраиваются в очереди

Смотреть

сертификаты

В Перми  открылись 27 пунктов выдачи сертификатов на детский отдых. Видимо, помня, что в прошлом году их на всех не хватило, люди с самого утра начали собираться в очереди. Причем больше всех досталось центральным пунктам. Чиновники от образования уверяют – в этом году хватит всем. И идти надо не в один и тот же, а в ближайший пункт выдачи.

В очереди девятилетний Слава стоит уже третий час. Если ученик второго класса одной из пермских школ вместе с другом представляет, чем он будет заниматься и как отдыхать в детском лагере этим летом, то мама считает, во сколько это обойдется семейному бюджету.

компенсации

На стене памятка для расчета своей компенсации. Бюджетная поддержка зависит от статуса и уровня доходов. Скажем, дети инвалиды в загородном лагере получают 100-процентную поддержку - 18 тысяч рублей. А семья с доходом ниже трех прожиточных минимумов может рассчитывать на 30-процентную скидку.

Подробный список документов и буквально пошаговая инструкция на получение компенсации на детский загородный отдых опубликованы на сайте департамента образования города Перми.

В этом году сумма бюджетной поддержки на сертификаты и компенсации в детские оздоровительные лагеря выросла до 146,5 миллионов рублей, что на 36 миллионов рублей больше, чем в 2016 году.

Зотина

Татьяна Зотина, заместитель начальника департамента социальной политики администрации г. Перми: "Как и в прошлом году, на самом деле, бюджет этих средств ограничен, но он больше, чем в прошлом году более чем на 30 миллионов. Поэтому, я думаю, что в этом году мы максимальное количество желающих удовлетворим".

В пермских туристических агентствах с сегодняшнего дня тоже очереди. Ведь компенсацию мало получить, выбрать загородных лагерь и оформить все документы нужно за 15 дней, после этого сертификат аннулируется.

Ирина Спижук, начальник отдела реализации путевок: "В течение этого срока родители должны сдать этот сертификат, либо обратиться напрямую в лагерь, либо в туристическую фирму. Есть лагеря, которые пользуются сильной популярностью".

сертификат

Подробный список со временем работы всех 27 пунктов выдачи сертификатов опубликован на сайте городской администрации. Компенсации выдаются до 30 июня, так что у всех есть время определиться.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Власть, Деньги, Образование

Опубликовано: 18.04.2017 в 09:18 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пермское хореографическое училище ищет таланты

Галина Куранова: «Я разбила редкий экземпляр на 36 осколков»

Отдай голос за пермский глобус

Пермяков возили на неисправных автобусах

В Перми заработал пункт приема батареек

Поединок сильнейших

Союз метлы и грабель: Пермяки выходят на субботник

Зеленая и Красная линии приглашают на экскурсии

Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ»

В гигантской луже поселились утки


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермское хореографическое училище ищет таланты

«Зорбонавт» прокатился по маршруту «бешеного» автобуса →

Обратите внимание

в Перми

День жестянщика: пермяки уточняют ущерб

В Перми и крае уточняли ущерб от ночного и утреннего гололеда. Этот день вполне можно назвать днем жестянщика.
смотреть читать18.04.2017 в 10:01
Метки: в Перми, Общество

«Зорбонавт» прокатился по маршруту «бешеного» автобуса

В объектив камер попала отчаянная выходка неизвестного пермяка, прокатившегося по Комсомольскому проспекту внутри надувного резинового шара.
смотреть читать18.04.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Общество

Сертификаты на отдых детей: родители выстраиваются в очереди

Чиновники от образования уверяют – в этом году сертификатов хватит всем.
смотреть читать18.04.2017 в 09:18
Метки: в Перми, Общество, Власть, Деньги, Образование

Пермское хореографическое училище ищет таланты

В Пермское хореографическое училище ребят берут без специальной подготовки, во время экзаменов педагоги смотрят исключительно на природные данные ребёнка.
смотреть читать17.04.2017 в 18:09
Метки: в Перми, Общество, Культура

Городские фонтаны готовят к запуску

Запуск большинства городских фонтанов запланирован на 1 мая. Тестовые запуски начнутся после 24 апреля.
читать17.04.2017 в 17:35
Метки: в Перми, Общество

в России

Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ»

Сенатор Алексей Пушков побывал на предприятии Редуктор-ПМ и отметил, что может представлять его интересы на самом высоком уровне.
смотреть читать17.04.2017 в 13:58
Метки: в России, Власть, Общество, Экономика

Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

Весенняя призывная кампания в разгаре. Куда отправят служить пермских ребят?
читать17.04.2017 в 12:19
Метки: в Перми, в России, Общество

«КЭС-БАСКЕТ»: Суперфинал стартовал

34 лучшие школьные баскетбольные команды России будут оспаривать первенство и главный приз – командную поездку на «Финал четырех» Евролиги в Стамбул.
читать17.04.2017 в 12:00
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Православные и католики отметили Пасху в один день

Так сошлись звезды и календари, что второй год подряд православные и католики отмечают Пасху в один день. Чем отличаются традиции празднования?
смотреть читать17.04.2017 в 10:02
Метки: в Перми, Общество, в России

Певица Натали стала многодетной матерью

7 апреля 43-летняя певица Натали родила третьего сына.
читать16.04.2017 в 19:09
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

День жестянщика: пермяки уточняют ущербДень жестянщика: пермяки уточняют ущерб

«Зорбонавт» прокатился по маршруту «бешеного» автобуса«Зорбонавт» прокатился по маршруту «бешеного» автобуса

Сертификаты на отдых детей: родители выстраиваются в очередиСертификаты на отдых детей: родители выстраиваются в очереди

Пермское хореографическое училище ищет талантыПермское хореографическое училище ищет таланты

Городские фонтаны готовят к запускуГородские фонтаны готовят к запуску

Пермские троллейбусы меняют график работыПермские троллейбусы меняют график работы

Нарушаем тишину?Нарушаем тишину?

Расписание дополнят «летними» электричкамиРасписание дополнят «летними» электричками

Пермьстат: цены в Пермском крае выросли на 0,6%Пермьстат: цены в Пермском крае выросли на 0,6%

Галина Куранова: «Я разбила редкий экземпляр на 36 осколков»Галина Куранова: «Я разбила редкий экземпляр на 36 осколков»

Отдай голос за пермский глобусОтдай голос за пермский глобус

Пермяков возили на неисправных автобусахПермяков возили на неисправных автобусах

В Перми заработал пункт приема батареекВ Перми заработал пункт приема батареек

Поединок сильнейшихПоединок сильнейших

Союз метлы и грабель: Пермяки выходят на субботникСоюз метлы и грабель: Пермяки выходят на субботник

Зеленая и Красная линии приглашают на экскурсииЗеленая и Красная линии приглашают на экскурсии

Детский сад подкосил ротавирусДетский сад подкосил ротавирус

Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ»Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ»

В гигантской луже поселились уткиВ гигантской луже поселились утки

Сертификаты помогут сэкономитьСертификаты помогут сэкономить

Пермские ученые создают технологию выявления предрасположенности к ракуПермские ученые создают технологию выявления предрасположенности к раку

Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяковГод в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

«КЭС-БАСКЕТ»: Суперфинал стартовал«КЭС-БАСКЕТ»: Суперфинал стартовал

Родители соликамских школьников сдали ЕГЭРодители соликамских школьников сдали ЕГЭ

«Коми-пермяцкая классика» пополнилась новыми томами«Коми-пермяцкая классика» пополнилась новыми томами

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru