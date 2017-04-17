Пермское хореографическое училище ищет таланты

В Пермском хореографическом училище прошел день открытых дверей для родителей будущих звезд балета. Наше училище - одна из четырёх балетных школ в стране, которая имеет статус федерального значения, вместе с московской, санкт-петербургской и новосибирской.



Меньше года назад эти мальчишки учились в обыкновенных школах и знать не знали, что такое гранд плие и пятая балетная позиция. А теперь они будущее русского балета. Первый год для малышей всегда самый сложный, поэтому их педагог Ирина Владимировна даже на интервью неохотно отвлекается от своих подопечных.

Ирина Маркова, преподаватель ПГХУ: "Самое сложное - настроить их на работу, вот эта дисциплина, тем более, что все приходят из разных городов, мне надо научить их собранности".

Пермское хореографическое училище - пожалуй, единственное в стране, где ребят берут без всякой специальной подготовки, во время экзаменов педагоги смотрят исключительно на природные данные ребёнка. Учителя здесь настолько опытные, что буквально сразу могут определить, на что способен ребёнок. А вот чего он достигнет, не может сказать никто.

Лидия Уланова, преподаватель классического танца: "Идеальных балерин нет, конечно, мы стараемся брать людей по пропорциям длина ног, рук и чтоб головка была небольшая, но иногда даже, если маленькая, очень способная и талантливая, так и она себе место найдёт в этой жизни.



Екатерину балериной маленького роста не назовёшь, она как раз подходит под все современные стандарты. Два года назад она приехала в Пермь учится балету из США. Ее мама тоже балерина, долго искала для дочери в штатах учителей подобных русским, но так и не нашла.

Екатерина Нечаева, ученица 3-го курса ПГХУ: "В русской школе верх очень красивый, руки, по актёрскому очень большая разница в русской школе - всё как-то более естественно получается".

У пермяков и жителей края в этом плане есть преимущество. 15 апреля училище провело день открытых дверей, на который пригласило абсолютно всех ребят и их родителей.



Людмила Шевченко, директор ПГХУ: "Мы ждём учащихся, оканчивающих 4-е классы, которые интересуются балетом, нам не важна предварительная подготовка, они просто должны полюбить эту профессию".

Педагоги с учениками подготовили для посетителей специальную программу, включающую просмотр фильма про училище и небольшой концерт. Потом всех желающих просмотрели педагоги училища.

В эти двери в 10 лет входят обыкновенные мальчишки и девчонки, а спустя 8 лет выходят настоящими артистами балета, которые востребованы по всему миру.