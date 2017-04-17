Галина Куранова: «Я разбила редкий экземпляр на 36 осколков»
Фарфор несет в себе дух эпох, он помнит тепло рук не только своих хозяев, но и талантливых мастеров, работавших над его созданием.
Как разобраться в ценности хранящихся дома изделий из фарфора? Определить его происхождение и время создания, оценить качество и художественный уровень декора? Пермским коллекционерам фарфора 15 апреля помогали определить его происхождение и время создания, оценить качество и художественный уровень декора. Гость программы "Новости культуры" коллекционер Галина Куранова, знаток европейского и российского фарфора.
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