Галина Куранова: «Я разбила редкий экземпляр на 36 осколков»

Фарфор несет в себе дух эпох, он помнит тепло рук не только своих хозяев, но и талантливых мастеров, работавших над его созданием.

Как разобраться в ценности хранящихся дома изделий из фарфора? Определить его происхождение и время создания, оценить качество и художественный уровень декора? Пермским коллекционерам фарфора 15 апреля помогали определить его происхождение и время создания, оценить качество и художественный уровень декора. Гость программы "Новости культуры" коллекционер Галина Куранова, знаток европейского и российского фарфора.