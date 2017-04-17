Отдай голос за пермский глобус

Глобус-гигант Пермского университета претендует на победу в крупной национальной премии "Хрустальный компас". Члены жюри отметили работу тех, кто трудился над его реставрацией. Политический глобус Земли более 30 лет находился в фойе главного корпуса вуза. Всё это время он был одним из самых значимых символов университета. В 2016 году было решено его отреставрировать. Работы 2 месяца вели сотрудники пермского краеведческого музея. Глобусы, созданные в Пермском госуниверситете, были и остаются самыми крупными моделями Земли в России. Первый в конце 70-х годов прошлого века получил Серебряную медаль на ВДНХ. В общей сложности в лаборатории Пермского университета изготовили несколько моделей нашей планеты диаметром от 1,6 м до 1,96 м. Голосовать можно на сайте rus-compass.ru. Заявки на участие поступили из 68 регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Монако, Норвегии и США. Голосование открыто до 30 апреля.