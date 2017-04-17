Пермяков возили на неисправных автобусах

В Пермском крае обнаружено 115 неисправных автобусов. Операцию "Автобус" провели сотрудники ГИБДД. За несколько дней рейда автоинспекторы проверили более 1600 автобусов. Из них 115 были запрещены к эксплуатации. Опасней всего оказались неисправности рулевого управления - 18 автобусов, и тормозной системы - 17 транспортных средств. Также среди водителей были выявлены люди, не соответствующие занимаемой должности. Трое из них управляли автобусами без водительских прав нужной категории, 24 раза водители не предоставляли преимущество в движении пешеходам и другим участникам движения. За 3 месяца 2017 года на территории Пермского края по вине водителей автобусов произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погиб 1 человек и более 30 получили ранения.