В Перми заработал пункт приема батареек
В Перми стартовала акция "Сдай батарейку - сделай окружающий мир безопасней". Как отмечают специалисты, одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить около 20 кв.м.земли или около 400 литров воды. Попадая на свалку, батарейки начинают выделать тяжелые металлы - ртуть, кадмий, свинец, которые попадают в почву. Эти вещества имеют свойства накапливаться в организме, нанося необратимый вред здоровью человека. До 30 апреля с 10 утра и до 9 часов по адресу Петропавловская, 185 - пункт приема батареек, куда жители Перми смогут приносить и сдавать непригодные в быту элементы питания.
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