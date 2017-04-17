Поединок сильнейших
21 апреля на ринге в спортивном комплексе имени Сухарева, пройдут открытые соревнования по боксу, по версии WSB - это серия, максимально приближённая к профессиональной, ее участники не теряют любительского статуса и могут участвовать в Олимпийских играх. В этот раз на ринг выйдут сильнейшие представители двух стран - России и Узбекистана, участвовавшие в континентальных чемпионатах, мировых соревнованиях и олимпийских играх. В нашей команде есть и Пермяк, представляющий закамскую школу бокса. Вход будет бесплатным. Начало турнира в 19 00.
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