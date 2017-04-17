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Союз метлы и грабель: Пермяки выходят на субботник

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субботник

22 апреля в Перми пройдет общегородской субботник. Для участия ждут всех, кто хочет сделать город чище. Желающие могут присоединиться к группам, которые организуют районные администрации. Пермякам выдадут инвентарь - перчатки, грабли, лопаты, а также мешки для мусора. Список участков, где пройдут организованные субботники, обещают назвать в понедельник.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.04.2017 в 14:50 в рубрике - Новости телеканалов

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