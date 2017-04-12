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Каким видят Космос дети
В пермской художественной галерее дети рисовали космос, используя трафареты, губки, брызги красок и бесконечность детской фантазии. Таким образом они начали готовиться ко Дню космонавтики.
При помощи губки, а также жесткой кисточки и трафаретов спустя полчаса на черных листах появится настоящий космос. В преддверии дня космонавтики пермская художественная галерея предложила своим самым юным посетителям отправиться в увлекательный полет.
Евгения Наймушина, музейный педагог Пермской художественной галереи: "Эта тема интересна всем и будет интересна всегда. Космос и человечество - они взаимосвязаны и интересуют друг друга".
Среди космонавтов-добровольцев сразу наметились лидеры. Четырехлетняя Соня не только назвала все планеты и показала созвездия, но и рассказала всем участникам мастер-класса о полете в космос собак Белки и Стрелки.
В итоге мастер-класс увлек не только детей, но и их родителей. Совместное творчество - важный этап в воспитании ребенка, говорят музейные педагоги. Поэтому здесь подобные занятия проводят довольно часто.
Евгения Наймушина, музейный педагог Пермской художественной галереи: "Мы стараемся проводить для детей мастер-классы, связанные со всеми крупными праздниками. Также у нас бывают мастер-классы в рамках большинства выставок для детей".
Так, в Пермской галерее уже планируют мастер-классы для ребят в честь празднования Дня Победы и Дня защиты детей.
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