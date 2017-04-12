В Прикамье продолжают готовиться к половодью. Наступление паводка в Перми первыми ощутили биологические очистные сооружения. Если в обычном режиме они принимают 12-13 тыс.м.куб. сточных вод в час, то в период активного снеготаяния до 20 000. Когда растает лед на реках, удар примут на себя сооружения водоподготовки. Паводок ежегодно несет не только большой объем воды, но и увеличенное количество загрязнений, ухудшается качество воды. Очистные сооружения перейдут на усиленный режим работы, как только специалисты лаборатории НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ зафиксируют какие-либо изменения.

Ирина Батурина, главный технолог по очистке воды ООО "НОВОГОР-Прикамье": "Во время паводка сооружения работают в режиме более глубокой реагентной очистки воды, забираемой из источников. Горожане не почувствуют изменений в водоснабжении - качество воды в водопроводе в паводковый период останется на прежнем уровне и будет соответствовать действующим санитарным нормам".