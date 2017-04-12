Ко Дню Победы ветераны края получат по 3 тысячи рублей

Ветераны войны и труженики тыла из Пермского края ко дню Победы получат по три тысячи рублей из резервного фонда регионального правительства. О выделении 72 миллионов рублей сообщил глава региона Максим Решетников на заседании организационного комитета "Победа". Также в этом году планируется полностью решить вопрос с обеспечением жильём ветеранов ВОВ, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Федерация и край уже подготовили необходимые средства.

Екатерина Алимбаева, председатель краевого совета женщин: "Государство отмечает их, и делает всё, чтобы каждый получил жильё, чтобы у нас не оставались участники войны без жилья, без какой-то материальной поддержки".