В столице прошел сольный концерт Надежды Павловой

В Московском международном доме музыки состоялся первый в столице сольный концерт певицы Надежды Павловой. Это - приз молодой вокалистке от Ассоциации музыкальных критиков, назвавшей спектакль "Травиата" Пермского театра оперы и балета самым ярким музыкальным событием 2016 года. Формулировка такова: "За сотворчество мэтров и артистов молодого поколения: Роберт Уилсон, Теодор Курентзис, Надежда Павлова". Москвичи услышали хиты молодой оперной дивы - арии Донны Анны из "Дон Жуана", Олимпии из "Сказкок Гофмана", Людмилы из "Руслана и Людмилы" и Виолетты из оперы "Травиата".