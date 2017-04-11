Сильный пожар: женщину и двух детей успели эвакуировать

Сильный пожар накануне случился на проспекте Парковый в Перми. На четвертом этаже дома № 30/1 загорелся балкон. Как сообщают в МЧС, скорее всего воспламенение произошло из-за непотушенного окурка, который кто-то выбросил из окна. В результате огонь почти полностью уничтожил квартиру. Спасатели успели эвакуировать из нее женщину и двух детей. К счастью, они не пострадали. Госпитализация не потребовалась.