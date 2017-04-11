Потепление: Над краем нависла угроза скорого паводка

Судя по предсказаниям синоптиков, после небольшого похолодания в Прикамье вновь начнет теплеть, да так, что в середине недели и вовсе может быть плюс 14. Также все ближайшие дни обещают солнечную погоду, осадки должны пройти только в выходные. При этом из-за стремительного таяния снега появляется угроза скорого паводка и подтоплений.

Специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов: "В случае если в период между 15 и 20 апреля произойдет резкое потепление до плюс 20 градусов, то тогда половодье может начать развиваться по сценарию прошлого года. В противном случае будет обычное половодье с уровнем несколько выше нормы".