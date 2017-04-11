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Первый Пермский микрорайон: Обманутым дольщикам дали слово

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 микрорайон

Похоже, что для решения проблемы обманутых дольщиков Первого Пермского микрорайона все-таки нашли какое-то решение. Об этом заявили на встрече в краевой администрации. Всего без квартир и без денег остались 350 семей. Первые дома должны были сдать еще в 2015 году, но стройка остановилась. Изменится ли что-то теперь?

Краевые власти активно включились в процесс решения проблем дольщиков Первого Пермского микрорайона.

На встрече главы региона Максима Решетникова и участников долевого строительства Первого Пермского микрорайона в Лобаново обсудили самые острые вопросы. Говорили в основном обманутые дольщики.

дольщики

История Раисы Шакировой похожа на многие: взяла ипотеку в надежде улучшить жилищные условия - сейчас вместе с остальными ищет путь достройки объекта.

Раиса Шакирова, дольщик «Первого Пермского микрорайона»: "Сейчас для меня важна экспертиза. Самое главное - начинать понимать, что с экспертизой, есть ли там что достраивать".

В новом микрорайоне жилье планировали получить порядка 280 семей. Первую очередь - это 12 трехэтажных домов эконом-класса должны были сдать осенью 2015 года, однако сроки сдачи постоянно откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей компании-застройщика. Сегодня ситуацию уже в юридической плоскости решает Следственное Управление МВД по городу Перми: заведено уголовное дело по факту мошенничества и хищения в особо крупных размерах.

Дорофеева

Яна Дорофеева, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края: "С мая по июль 2017 года будет проходить процедура наблюдения в отношении ООО «КамСтройИнвест». В данный период времени арбитражным судом назначается временный управляющий".

Дольщикам предложили выход - после завершения процедуры банкротства застройщика создать жилищно-строительный кооператив. После этого можно будет приступить к достройке домов. Глава региона подчеркнул, что дольщикам необходимо определить консолидированную позицию. Краевые власти в свою очередь готовы помогать гражданам в создании ЖСК: им будет оказана организационная поддержка, необходимое юридическое и бухгалтерское сопровождение.

Решетников врио губернатора

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Мы понимаем, как нам достроить эти объекты и как сделать так, чтобы вы в конечном итоге получили квартиры, учитывая все ваши финансовые обстоятельства".

Следующий шаг - анализ состава дольщиков и разработка для них критериев поддержки. Глава региона поручил Министерству строительства до августа завершить экспертизу домов микрорайона и к следующей встрече с дольщиками подготовить проект закона по социальной поддержке.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 11.04.2017 в 10:24 в рубрике - Новости телеканалов

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