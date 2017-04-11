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Первый Пермский микрорайон: Обманутым дольщикам дали слово →

Главный тренд - индивидуальный подход к каждому клиенту

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Индивидуальный подход к каждому клиенту. Этот принцип назвали главным в развитии бизнеса во время проведения круглого стола в Перми. Свои находки здесь представили предприниматели, которые умудряются зарабатывать на уникальных товарах. Например, делают кольца из старинных монет или пишут картины на одежде.

Джинса вместо холста. С помощью кисти и красок Анастасия Жакова дает вторую жизнь одежде, превращая предметы гардероба в настоящие произведения искусства. Через социальные сети такие дизайнерские вещи девушка продает вот уже два года, и с удовольствием делится простым секретом своего пусть небольшого, но уже успешного бизнеса.

Анастасия Жакова, дизайнер одежды: "Нет повторений вообще! Я подбираю под цветотип, под цвет глаз, цвет волос. Я прошу фотографии заказчика, я работаю с каждым индивидуально!".

Именно индивидуальный подход и персонализацию назвали главными трендами для бизнеса в экономически непростое время. Специалисты различных сфер обсудили за круглым столом новые решения на рынке b2c, проще говоря - между производителем и потребителем.

теле2

Непростая экономическая ситуация коснулась в том числе и ресторанного бизнеса. Если раньше средний чек составлял 600-800 рублей, то сейчас снизился примерно на 20%. Ну, и конечно, у рестораторов появились свои приемы, чтобы удержать посетителей.

Например, делают упор на простые и всем известные блюда, вроде салата Цезарь, а еще создают концепцию заведения, стараются максимально улучшить обслуживание. А вот, по мнению Алены Кобылянской - одного из организаторов RedMarket - современного покупателя сегодня интересуют исключительно уникальные товары.

Кобылянская

Алена Кобылянская, организатор ярмарки RedMarket: "Ребята делают кольца из разных старинных монет, из разных совершенно стран. Так вот, они продают не просто кольца, они продают историю, они общаются с потребителями".

Для мобильного оператора Tele2 общение и есть главный продукт. И здесь индивидуальный подход также на первом месте. Во время круглого стола компания презентовала линейку новых тарифных планов, разработанную с учетом потребностей современного пользователя - «Мой Tele2». Одна из особенностей предложения - бесплатное и безлимитное общение в популярных соцсетях и мессенджерах.

Антонов

Антон Антонов, директор пермского филиала Tele2: "Такой конструкции нет ни у кого, мы здесь как раз показываем желание играть по другим правилам. Не так давно мы запустили перенос остатков минут с пакетов. Эта фишка тоже остается".

Кстати, тот же перенос касается и SMS, и гигабайтов интернета. Такое предложение оценила и Анастасия Жакова, которой прямо во время круглого стола удалось продать через интернет еще одно свое уникальное изделие.

Мария Костарева

Метки: Общество, в Перми, Экономика, Деньги

Опубликовано: 11.04.2017 в 10:00 в рубрике - Новости телеканалов

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← По уши в грязи: Мы платим налоги, где дороги?

Первый Пермский микрорайон: Обманутым дольщикам дали слово →

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