По уши в грязи: Мы платим налоги, где дороги?

«Мы платим налоги, где дороги?» и «Судиться с народом – позор!» - под такими лозунгами прошел пикет возле администрации Пермского района. Несколько десятков жителей деревни Капидоны вышли на улицу с требованием хоть как-то привести в порядок единственный путь, который ведет к их домам. Сейчас к ним не может добраться ни школьный автобус, ни скорая, ни пожарная. А покойников зимой вывозят на снегокатах.

Писать бумаги устали. Жители деревни Капидоны Пермского района сегодня пикетируют администрацию. Но чиновники, словно глаза закрыли, задернули шторы - некому было выйти, выслушать и помочь.

Ответ один: "Должностные лица заняты, работают все, кто-то на выезде. Можете записаться. Глава района в отпуске".

И вероятно он не в курсе, что, как говорят жители, умерших зимой из деревни вывозят на снегокатах. Отдыхать эта информация не мешает.

Алексей Вахрушев, организатор пикета: "Раньше интернет-приемная была в этом здании, на сайте Пермского района. Два года назад ее не стало, потому что власть не хочет отвечать на вопросы граждан. Люди, которые сидят в этом здании, боятся этих вопросов, для них народ - это неразрешимая проблема".

Кстати, по крайней мере об одной проблеме самого народа чиновникам внутри известно точно. Аня Даша и Никита дружно собираются в школу. Помимо учебников и формы обязательный атрибут резиновые сапоги. Надевают все без исключения. Школьный автобус не может забрать детей из деревни Капидоны. Дороги нет. Поэтому нужно идти пешком, сначала 2,5 километра в одну сторону до первого асфальта, вечером обратно. По уши в грязи - в данном случае не образное выражение.

Татьяна Вахрушева: "Силами жителей деревни были собраны деньги в размере 51 тысячи рублей, была произведена частичная подсыпка. От администрации был выделен только трактор, но Уполномоченному по правам человека они отчитались, что это все было произведено за их счет".

Капидоны числится как населенный пункт, только вот официальной дороги к официальной деревне нет. На балансе у администрации не числится. Жители пошли в суд и выиграли, но чиновники подали апелляцию и решение отменили. Недаром на плакатах лозунги: «Судиться с народом - позор!».

Небольшая деревенька Капидоны появилась на этом месте в начале 20 века. Благополучно пережила гражданскую войну, а сегодня активно застраивается современными коттеджами. Только вот в плане дороги за 100 лет здесь так ничего и не изменилось.

И на вопрос изменится ли - ответа нет до сих пор. Чиновники шторы так и не открыли.