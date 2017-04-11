Постановочка по Фрейду

Полноценный балет накануне вечером станцевали студенты Пермского медицинского университета. Свою постановку они назвали «Профессор доктор Фрейд». С помощью танца здесь попытались рассказать о том, что изучают в вузе в разделе «Знаменитые теории психоанализа». Как говорят, начинающим артистам даже пришлось овладеть языком жестов глухонемых, для того чтобы как можно лучше донести общий смысл знаменитой фразы «Оговорка по Фрейду».