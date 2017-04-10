Ничто не совершенно в этом мире...

В музее современного искусства PERMM открылось сразу две выставки - "Нет ничего совершенного" Дмитрия Булныгина и "Низкая облачность" Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной.

Луч света пробивается сквозь тьму и рождает на одной из стен черно-белую движущуюся картинку: выстроенные из кубиков сахара-рафинада дома заливает кипяток и стройные конструкции рушатся, рассыпаются, растворяются, но парадоксально не исчезают. А вот в этом тающем сахаре зрители без труда узнают сталинские московские высотки.

Дмитрий Булныгин, медиахудожник: "Смысл этой работы, что зачастую системы повторяют другу друг. Если как архитектура сталинская имела определенную суперэстетику".

В экспозиции "Нет ничего совершенного" ("Nothing is perfect") один из самых востребованных художников российского видеоарта Дмитрий Булныгин выставляет несколько серий своих работ, они представляют собой творческую эволюцию художника и эволюцию цифровых технологий - от компьютерных игр к масштабным видео. Вот, например, визуальная 3Д обманка "Аквариум". Зритель наблюдает реальную гибель рыб, но на самом деле это не так, художественная работа тщательно спланирована.

Наш музей современного искусства продолжает сотрудничать с самыми статусными музеями России, здесь уже выставлялись работы из Третьяковской галереи и Русского музея. Выставка Дмитрий Булныгина приехала из московского мультимедиа арт-музея и московского дома фотографии. Но прежде, чем попасть на нее, пермяки сталкиваются с "Низкой облачностью" - проектом пермских авторов Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной.

Наиля Аллахвердиева, куратор выставок: "Вы видите историю пермских семей на берегу Камы".

А вот в этих экспонатах зрители должны узнать пермских богов - именно их изображения художники Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина перенесли на ткань, вышив все это вручную.

Ольга Субботина, художник: "Это работа называется глубина белого, возникновение и исчезновение лика".

По словам куратора, обе выставки в музее современного искусства настраивают зрителя на серьезные размышления о жизни и будут интересны людям разной возрастной категории. Посетить их можно до 9 мая.



