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Ничто не совершенно в этом мире...

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ушастое чудо

В музее современного искусства PERMM открылось сразу две выставки - "Нет ничего совершенного" Дмитрия Булныгина и "Низкая облачность" Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной.
Луч света пробивается сквозь тьму и рождает на одной из стен черно-белую движущуюся картинку: выстроенные из кубиков сахара-рафинада дома заливает кипяток и стройные конструкции рушатся, рассыпаются, растворяются, но парадоксально не исчезают. А вот в этом тающем сахаре зрители без труда узнают сталинские московские высотки.

Дмитрий Булныгин, медиахудожник: "Смысл этой работы, что зачастую системы повторяют другу друг. Если как архитектура сталинская имела определенную суперэстетику".

В экспозиции "Нет ничего совершенного" ("Nothing is perfect")  один из самых востребованных художников российского видеоарта Дмитрий Булныгин выставляет несколько серий своих работ, они представляют собой творческую эволюцию художника и эволюцию цифровых технологий - от компьютерных игр к масштабным видео. Вот, например, визуальная 3Д обманка "Аквариум". Зритель наблюдает реальную гибель рыб, но на самом деле это не так, художественная работа тщательно спланирована. 

выставка

Наш музей современного искусства продолжает сотрудничать с самыми статусными музеями России,  здесь уже выставлялись работы из Третьяковской галереи и Русского музея. Выставка Дмитрий Булныгина приехала из московского мультимедиа арт-музея и московского дома фотографии. Но прежде, чем попасть на нее, пермяки сталкиваются с "Низкой облачностью" - проектом пермских авторов Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной. 

Наиля Аллахвердиева, куратор выставок: "Вы видите историю пермских семей на берегу Камы".
А вот в этих экспонатах зрители должны узнать пермских богов - именно их изображения художники Михаил Павлюкевич и Ольга Субботина перенесли на ткань, вышив все это вручную.

боги

Ольга Субботина, художник: "Это работа называется глубина белого, возникновение и исчезновение лика".
По словам куратора, обе выставки в музее современного искусства настраивают зрителя на серьезные размышления о жизни и будут интересны людям разной возрастной категории. Посетить их можно до 9 мая.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 10.04.2017 в 18:09 в рубрике - Новости телеканалов

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