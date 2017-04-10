Сами мы «Местные»
В Пермской арт-резиденции открылась первая персональная выставка художницы Евгении Наймушиной. Выпускница Уральского филиала академии живописи ваяния и зодчества представляет живописные работы, созданные за последние два года. Живопись Евгении выполнена преимущественно пастозно, она реалистична, колорит разнообразен, преобладают зеленые оттенки. Объединяет работы художника лаконичность и простота. Герои этих произведений составляют единое целое с местом, в котором они живут, отсюда и название выставки "Местные".
Ольга Молчанова-Пермякова, куратор проекта "Вход": "Женю больше всего волнует человек и тема среды его обитания. И человек, которого она изображает, - это в первую очередь человек счастливый. Тот, который понимает, для чего он живет и ценит жизнь".
"Местные" - это уже десятая экспозиция в рамках проекта "Вход". Напомним, "Вход" - это большой выставочный проект, который представляет живопись, графику, скульптуру, фото, объекты, инсталляции различных авторов. Все участники проекта абсолютно не похожи друг на друга, единственное, что их объединяет - это желание работать и готовность показать результат зрителю. Практически все выставки проекта "Вход" проходят на площадке пермской арт-резиденции, сразу после Евгении Наймушиной здесь откроются еще две экспозиции.
Ольга Молчанова-Пермякова, куратор проекта "Вход": "Следом будет Яр Пикулев из Палеха с очень интересной историей. И потом будет Анна Демидова с ее историей про Марокко, которую она увидела своими глазами, интерпретировала и привезла в Пермь".
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