В Пермской арт-резиденции открылась выставка "Художник и новые обстоятельства" . Здесь свои работы представил пермский художник и дизайнер Александр Кошелев. Автор обращается к теме внутренней работы над собой, во вне и к осмыслению городского пространства.

Александр Кошелев - пермский художник, иллюстратор, графический дизайнер, режиссер анимации и преподаватель школы дизайна "Точка". Выпускник политеха и художественного колледжа в своем новом проекте размышляет на тему трудностей жизни художника.

Александр Кошелев, художник: "Жизнь художника не всегда проста, творчество не всегда приятный процесс. Это именно труд. В том числе и над собой".

Результаты этого труда представлены в виде арт-объектов и графики.

Александр Кошелев, художник: "Я стараюсь использовать естественные материалы, я не занимаюсь целенаправленным поиском материалов и использую то, что попалось. Рисую в основном карандашом".

Александр Кошелев работает в уже сформировавшейся образной системе, которую он сам опередил как "лирический концептуализм". Термин возник спонтанно по аналогии с "московским романтическим концептуализмом", введенным философом и искусствоведом Борисом Гройсом. С этим направлением художника роднит любовь к тексту и замысловатые игры со словом и изображением.

Александр Кошелев, художник: "Внутренние конфликты, внутренние переживания, проблема коммуникации человека с окружающими. Невозможность передачи чувств, даже если художник расскажет что он чувствовал, не всегда зритель почувствует то же самое".

Окунутся в мир художника и попробовать разобраться в его мыслях и чувствах можно в Пермской арт-резиденции до 3 мая.