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← Пермяк нарисовал портрет Сергея Шнурова с помощью аэрографа

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Износил кеды - сплел лапти!

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лапти

Этим летом в Пермском крае между селом Калинино и Белой горой откроется полевой лагерь для мальчиков на основе народных традиций.
Для воспитанников организаторы подготовили программу "Наука хозяина", где дети будут учиться строить и вести хозяйство. Несколько дней будут посвящены "древоделию" - традиционному ремеслу обработки дерева. Здесь мальчики будут знакомиться с породами дерева, плести корзины из бересты. Также в лагере будут проходить занятия по самообороне и предпринимательству. В конце смены в "Чудоземье" откроется выставка старинных музыкальных инструментов, пройдут народные игры и знакомство со "скоморохами". Все это создается для того, чтобы развить настоящие мужские качества через русскую народную культуру и современные знания.

Метки: в Перми, Общество, Культура, Образование

Опубликовано: 10.04.2017 в 16:00 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермяк нарисовал портрет Сергея Шнурова с помощью аэрографа

Художник и новые обстоятельства →

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