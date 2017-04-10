Пермяк нарисовал портрет Сергея Шнурова с помощью аэрографа

Пермский художник Илья Горелик подарил лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову портрет, выполненный с помощью аэрографа. По словам Ильи, изготовление портрета заняло 5 дней. Он в одиночку работал над картиной по 10 часов, при этом художнику немного помогала его мама. Размер портрета 120 х 95. Это самая большая работа, выполненная в мастерской Ильи. Автор портрета - давний поклонник творчества Шнурова. Работа стала подарком в честь 20-летия группы "Ленинград". По словам Ильи, портрет Сергею Шнурову понравился.