Фальшивомонетчики «полюбили» пятитысячные купюры
За прошлый год в Пермском крае было выявлено 519 тысяч фальшивых рублей, сообщает Уральское главное управление Центробанка РФ. В банках и кредитных организациях Пермского края было обнаружено 168 фальшивых купюр. Это на 30% меньше, чем в 2015. Чаще всего фальшивомонетчики выпускают пятитысячные купюры. Из общего числа подделок их 53%. На втором месте по популярности у мошенников - номинал в 1 тыс. рублей. Их обнаружено 43%. Кроме того, в 2016 году было выявлено 4 поддельных стодолларовых банкноты и одна номинало в 50 долларов. Специалисты считают, что снижению количества фальшивок поспособствовал выпуск в обращение новых банкнот Банка России. Новые деньги имеют модернизированные защитные признаки.
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