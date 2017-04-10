Приговор убийцам - 58 лет тюрьмы на троих
58 лет тюрьмы на троих. В Перми суд вынес приговор убийцам заместителя директора компании КИРАСА. На скамье подсудимых оказались трое уроженцев Таджикистана.
Международная преступная группа - так в Пермском краевом суде назвали трех выходцев из республики Таджикистан. Преступление, которое они совершили в 2016 году, расследовалось почти год, его жертвой стал один из пермских бизнесменов, который отдыхал в своем загородном доме.
Даже на суде, во время чтения приговора, они находятся отдельно - организатор громкого убийства, которое произошло почти год назад на территории коттеджного поселка Троица, Исубджон Умаров, выходец из Таджикистана и два его земляка.
Дмитрий Тупицын, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Потерпевший знал нападавших, оставляя его в живых, они бы изобличили себя".
Следствию помогли улики. От ножа, которым убийцы нанесли коммерческому директору Пермского оборонного предприятия 120 ножевых ранений, они избавились только через несколько недель. Нашли и часть денег из 350 тысяч, которые преступники не успели потратить.
После того, как тело пермского бизнесмена Юрия Чубаева нашли соседи, по горячим следам оперативники задержали двоих подозреваемых, через какое-то время ещё одного, уже в Санкт-Петербурге, он успел покинуть пределы региона.
Почти год оперативникам понадобилось для того, чтобы доказать вину каждого из осужденных. Исубджон Умаров, организовавший убийство, до последнего утверждал, что находился на улице и только следил за всем происходящим. Убивать бизнесмена они не хотели.
Ян Заборский, судья Пермского Краевого суда: "По совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком 21 год в колонии строгого режима".
Еще два участника убийства получили 19 и 18 лет лишения свободы. Родственникам погибшего они должны выплатить 12 миллионов рублей.
Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Им зачтется год, который они провели в СИЗО.
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