Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Киноцентр «Премьер» превратился в планетарий

Приговор убийцам - 58 лет тюрьмы на троих

Смотреть

судья

58 лет тюрьмы на троих. В Перми суд вынес приговор убийцам заместителя директора компании КИРАСА. На скамье подсудимых оказались трое уроженцев Таджикистана.
Международная преступная группа - так в Пермском краевом суде назвали трех выходцев из республики Таджикистан. Преступление, которое они совершили в 2016 году, расследовалось почти год, его жертвой стал один из пермских бизнесменов, который отдыхал в своем загородном доме.

Даже на суде, во время чтения приговора, они находятся отдельно - организатор громкого убийства, которое произошло почти год назад на территории коттеджного поселка Троица, Исубджон Умаров, выходец из Таджикистана и два его земляка.

Тупицын

Дмитрий Тупицын, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Потерпевший знал нападавших, оставляя его в живых, они бы изобличили себя".
Следствию помогли улики. От ножа, которым убийцы нанесли коммерческому директору Пермского оборонного предприятия 120 ножевых ранений, они избавились только через несколько недель. Нашли и часть денег из 350 тысяч, которые преступники не успели потратить.

После того, как тело пермского бизнесмена Юрия Чубаева нашли соседи, по горячим следам оперативники задержали двоих подозреваемых, через какое-то время ещё одного, уже в Санкт-Петербурге, он успел покинуть пределы региона. 

подсудимый

Почти год оперативникам понадобилось для того, чтобы доказать вину каждого из осужденных. Исубджон Умаров, организовавший убийство, до последнего утверждал, что находился на улице и только следил за всем происходящим. Убивать бизнесмена они не хотели.

Ян Заборский, судья Пермского Краевого суда:  "По совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком 21 год в колонии строгого режима".
Еще два участника убийства получили 19 и 18 лет лишения свободы. Родственникам погибшего они должны выплатить 12 миллионов рублей.
Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Им зачтется год, который они провели в СИЗО.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.04.2017 в 11:55 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Киноцентр «Премьер» превратился в планетарий

Пермские моторостроители рассчитывают на новые контракты от «Газпрома»

Быть грамотным – это модно!

Умелые ручки: Знак «Шипы» по ГОСТу

Стоп - алкоголь: Новые ограничения на продажу спиртного

Пермяки прошли тест на депрессию

Щедрые «Регионы России»

Баскетбольная «заруба»: Суперфинал Чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Перми

Теодор Курентзис возглавит крупнейший оркестр Европы

Мзду не беру


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Киноцентр «Премьер» превратился в планетарий

Обратите внимание

в Перми

Панъевропейский фестиваль стирает границы

ІІ Панъевропейский фестивальный марафон, культурные мероприятия которого охватят регионы России и страны Европы, открылся в Перми.
читать10.04.2017 в 12:39
Метки: в Перми, Культура, Общество

Приговор убийцам - 58 лет тюрьмы на троих

В Перми суд вынес приговор убийцам замдиректора компании Кираса. Мужчине было нанесено 120 ножевых ранений.
смотреть читать10.04.2017 в 11:55
Метки: в Перми, Общество

Киноцентр «Премьер» превратился в планетарий

В преддверии Дня космонавтики киноцентр «Премьер» демонстрирует образовательные фильмы на тему освоения космического пространства.
смотреть читать10.04.2017 в 11:25
Метки: в Перми, Общество

Пермские моторостроители рассчитывают на новые контракты от «Газпрома»

Глава региона Максим Решетников встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Пермские моторостроители на эти переговоры возлагают особые надежды.
смотреть читать10.04.2017 в 10:54
Метки: в Перми, Общество, Экономика

Быть грамотным – это модно!

По всей России, и в Пермском крае в том числе, прошел «Тотальный диктант». Жители Перми могли проверить свою грамотность на сорока площадках/
смотреть читать10.04.2017 в 10:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Образование

в России

Стоп - алкоголь: Новые ограничения на продажу спиртного

Теперь после 23 часов купить алкоголь нельзя не только в розничных магазинах, но и учреждениях общепита.
смотреть читать10.04.2017 в 09:50
Метки: в Перми, Общество, в России

Консультации от актёров «Консультанта»

Мы выяснили, что все исполнители главных ролей детективного сериала «Консультант» могут считать себя экспертами в определенных областях.
читать09.04.2017 в 18:01
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Евгений Миронов не вылезал из скафандра

Нам удалось пообщаться с замечательным артистом Евгением Мироновым накануне кинопремьеры фильма «Время первых».
читать09.04.2017 в 14:04
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Егор Дружинин: «В Америке я работал грузчиком»

Жизнь артиста, который 12 марта отметил свое 45-летие, – это множество интересных историй. И почти все они – танцевальные.
читать09.04.2017 в 10:16
Метки: в России, СМИ, Общество, Культура

Всегда на высоте

Высокий рост – находка для подиума, но в жизни он порой доставляет хлопоты, особенно если ты актриса, которая гордо возвышается над всеми партнерами-мужчинами...
читать08.04.2017 в 18:18
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Панъевропейский фестиваль стирает границыПанъевропейский фестиваль стирает границы

Семья считаетСемья считает

Приговор убийцам - 58 лет тюрьмы на троихПриговор убийцам - 58 лет тюрьмы на троих

Киноцентр «Премьер» превратился в планетарийКиноцентр «Премьер» превратился в планетарий

Пермские моторостроители рассчитывают на новые контракты от «Газпрома»Пермские моторостроители рассчитывают на новые контракты от «Газпрома»

Быть грамотным – это модно!Быть грамотным – это модно!

Умелые ручки: Знак «Шипы» по ГОСТуУмелые ручки: Знак «Шипы» по ГОСТу

Стоп - алкоголь: Новые ограничения на продажу спиртногоСтоп - алкоголь: Новые ограничения на продажу спиртного

Пермяки прошли тест на депрессиюПермяки прошли тест на депрессию

Щедрые «Регионы России»Щедрые «Регионы России»

Консультации от актёров «Консультанта»Консультации от актёров «Консультанта»

Евгений Миронов не вылезал из скафандраЕвгений Миронов не вылезал из скафандра

Егор Дружинин: «В Америке я работал грузчиком»Егор Дружинин: «В Америке я работал грузчиком»

Всегда на высотеВсегда на высоте

Благоустройство края - под контролем жителейБлагоустройство края - под контролем жителей

Будущее пермской набережнойБудущее пермской набережной

Во поле берёза стоялаВо поле берёза стояла

Россия напишет «Тотальный диктант»Россия напишет «Тотальный диктант»

Пермский балет покоряет северную столицуПермский балет покоряет северную столицу

Баскетбольная «заруба»: Суперфинал Чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в ПермиБаскетбольная «заруба»: Суперфинал Чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Перми

За ребенком присмотрит театральная няняЗа ребенком присмотрит театральная няня

Теодор Курентзис возглавит крупнейший оркестр ЕвропыТеодор Курентзис возглавит крупнейший оркестр Европы

Мзду не беруМзду не беру

«Мотовилихинским заводам» удалось договориться с энергетиками«Мотовилихинским заводам» удалось договориться с энергетиками

В Перми стартует массовая эвакуация «подснежников»В Перми стартует массовая эвакуация «подснежников»

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru