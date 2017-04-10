Приговор убийцам - 58 лет тюрьмы на троих

58 лет тюрьмы на троих. В Перми суд вынес приговор убийцам заместителя директора компании КИРАСА. На скамье подсудимых оказались трое уроженцев Таджикистана.

Международная преступная группа - так в Пермском краевом суде назвали трех выходцев из республики Таджикистан. Преступление, которое они совершили в 2016 году, расследовалось почти год, его жертвой стал один из пермских бизнесменов, который отдыхал в своем загородном доме.

Даже на суде, во время чтения приговора, они находятся отдельно - организатор громкого убийства, которое произошло почти год назад на территории коттеджного поселка Троица, Исубджон Умаров, выходец из Таджикистана и два его земляка.

Дмитрий Тупицын, старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Пермского края: "Потерпевший знал нападавших, оставляя его в живых, они бы изобличили себя".

Следствию помогли улики. От ножа, которым убийцы нанесли коммерческому директору Пермского оборонного предприятия 120 ножевых ранений, они избавились только через несколько недель. Нашли и часть денег из 350 тысяч, которые преступники не успели потратить.



После того, как тело пермского бизнесмена Юрия Чубаева нашли соседи, по горячим следам оперативники задержали двоих подозреваемых, через какое-то время ещё одного, уже в Санкт-Петербурге, он успел покинуть пределы региона.

Почти год оперативникам понадобилось для того, чтобы доказать вину каждого из осужденных. Исубджон Умаров, организовавший убийство, до последнего утверждал, что находился на улице и только следил за всем происходящим. Убивать бизнесмена они не хотели.

Ян Заборский, судья Пермского Краевого суда: "По совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком 21 год в колонии строгого режима".

Еще два участника убийства получили 19 и 18 лет лишения свободы. Родственникам погибшего они должны выплатить 12 миллионов рублей.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Им зачтется год, который они провели в СИЗО.