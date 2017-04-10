В преддверии Дня космонавтики киноцентр «Премьер» превратился в планетарий. Узнать о космосе чуть больше предлагают всем желающим. Но пока тайны Вселенной познают в основном школьники. Для них в кинозалах демонстрируют образовательные фильмы на тему освоения космического пространства и то, какую роль всё это играет в развитии человечества. Например, ребятам показали ленту, посвященную первым животным, побывавшим на орбите и, как оказалось, документальная картина не только про знаменитых Белку и Стрелку. Также с помощью виртуального планетария «Стеллариум» зрителям продемонстрировали звездное небо, которое меняется в режиме реального времени.

Сергей Полищук, координатор образовательной программы: "Дети благодарят, им очень интересно узнавать о космосе, потому что это детская тема, это мечта, которая в детском сознании заложена, о том, как устроен этот мир, о планетах Солнечной системы, о том, как можно жить в космосе. Дети на ура воспринимают эти темы".