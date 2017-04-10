Пермские моторостроители рассчитывают на новые контракты от «Газпрома»

Пермские моторостроители могут рассчитывать на новые контракты от «Газпрома». Более точная информация появится после уже анонсированной встречи главы Пермского края Максима Решетникова с Алексеем Миллером.

Евгения Бушуева осматривает двигатель, который в скором времени отправится на компрессорную станцию в Усинск. Девушка, мечтавшая стать экономистом, оказалась на предприятии три года назад, однако теперь чувствует себя увереннее многих коллег-мужчин.

Евгения Бушуева, контролёр сборочно-монтажных и ремонтных работ АО «ОДК-Пермские моторы»: "Девушки внимательнее относятся к мелочам, осматривая детали, даже самые маленькие, заметят то, что могут не заметить мужчины-сборщики".

Сегодня «ОДК-Пермские моторы» входит в газотурбинную кооперацию региона. Здесь производят двигатели для электростанций и транспортировки газа. В год около 60 агрегатов. 90% двигателей отправляется на производственные площадки «Газпрома». Сотрудничество началось в 1993-м - и уже через год в рекордные сроки в Перми был собран российский газоперекачивающий агрегат. К 25-летию этого партнёрства здесь планируют выпустить тысячный двигатель для газовиков.

В 90-е моторостроительный комплекс переживал непростые времена. Как образно говорят конструкторы, тогда они спустились с небес на землю. Падением это точно не назовёшь: и к сегодняшнему дню участниками газотурбинной кооперации стали полсотни региональных компаний, где создано 25 тысяч рабочих мест.

В марте производственную площадку «ОДК-Пермские моторы» посетил глава региона Максим Решетников. На следующей неделе он встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Здесь на эти переговоры возлагают особые надежды.

Михаил Игнатьев, директор программы промышленных двигателей АО «ОДК-Пермские моторы»: "От того, сколько «Газпром» будет строить новых агрегатов, электростанций, зависят и заказы на двигатели. Основной у нас вопрос, я думаю, и будет - увеличение объёма заказов".

Сейчас здесь производят от 30 до 60 двигателей в год, однако цех готов к большей загрузке.