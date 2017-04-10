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Быть грамотным – это модно!
По всей России, и в Пермском крае в том числе, прошел «Тотальный диктант». В этом году девиз акции: «Быть грамотным – это модно!». На сайте «Тотального диктанта» есть карты каждого города, где указаны места проведения акции. Жители Перми могли проверить свою грамотность на сорока площадках, большинство из которых - это библиотеки, их 23, две школы и ещё 15 точек, среди которых классический, педагогический, политехнический университеты, театры, Пермская художественная галерея. Одним из самых необычных мест для написания диктанта в Пермском крае стала Кунгурская ледяная пещера, где участников просили одеться потеплее, взять с собой горячий чай и обещали провести экскурсию перед началом диктанта.
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