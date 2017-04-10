Умелые ручки: Знак «Шипы» по ГОСТу

В краевом ГИБДД заявили, что за отсутствие обязательных знаков «шипы» инспекторы на улице будут ограничиваться предупреждениями и не штрафовать. При этом водители могут знаки и не покупать, при желании можно распечатать их на цветном принтере или даже просто нарисовать. Важно соблюсти правила, где прописано, какие должны быть цвета и размеры.

Дамир Гилязетдинов, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Перми: "Прописано, есть основные положения, и прямо здесь чётко прописано - «шипы» - сторона треугольника не менее двухсот миллиметров, и ширина каймы одна десятая стороны. Кайма должна быть красного цвета".

Торговый бум на этой неделе пошел на спад. Пермяки несколько поумерили свой пыл в погоне за знаком «шипы». Продавцы стикеров рассказали, что спрос на эту продукцию упал. Заявленные цены – 30-50 рублей. Хотя еще пару дней назад некоторые были готовы выложить за такой треугольник и 150 рублей.

Вступили в силу поправки правил дорожного движения, которые обязали водителей пользоваться специальными знаками «глухой водитель», «начинающий водитель», «опасный груз», но самый настоящий бум оказался связан именно с буквой «Ш».

Андрей Панкратов, продавец автомагазина: "Народ идёт, покупают, но ажиотажа особого нет, спокойно. Пик продаж был три дня назад. Было продано порядка трёхсот штук".