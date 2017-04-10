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Стоп - алкоголь: Новые ограничения на продажу спиртного

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алкоголь

Новые ограничения на продажу алкоголя вступили в силу. Теперь после 23 часов купить его нельзя не только в розничных магазинах, но и учреждениях общепита. Здесь посетителей могут ждать неприятные сюрпризы. Например, в виде наряда полиции.

На часах полночь - а это значит, что по закону РФ продавать алкогольные напитки запрещено. Но, похоже, для сотрудников магазина с названием «Кама. Закусочная Ретро» закон не писан. При контрольной закупке общественникам тут же продали алкоголь. При этом у продавца даже не возникло сомнения в законности своих действий.

Пока активисты проекта «Стоп - алкоголь» вызывали наряд полиции, чтобы оформить правонарушение, на защиту чести и достоинства, видимо, так полюбившейся торговой точки встали явно нетрезвые молодые люди.

покупатель

По соседству с шумным заведением находится клуб Федерации рукопашного боя. Именно его директор сообщил активистам, что ночью здесь торгуют горячительным. Сергей Мачулин и сам неоднократно старался вразумить молодежь - сменить бутылку на перчатки.

Сергей Мачулин, спортивный директор Пермской краевой федерации рукопашного боя: "Я детям объясняю, как жить правильно, не пить, не курить! Ладно, магазин, алкоголиков мы летом разогнали. Они тут устраивали пьянки постоянно. Сейчас не ходят - боятся!".

Приехавшие на вызов полицейские приступили к оформлению бумаг, фактически парализовав работу магазина. Однако от ночных клиентов отбоя не было - ни их, ни продавца нисколько не смущала видеокамера и сотрудники в форме.

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В итоге сотрудниками полиции было принято решение конфисковать всю спиртную продукцию крепче 15 градусов - а это почти 18 литров.

Отсутствие системы ЕГАИС  - еще одно грубое нарушение. Между тем, согласно новым поправкам в 171 федеральный закон - общепитам и закусочным, даже при наличии лицензии, теперь запрещено торговать алкоголем на вынос. А это значит, что барная стойка или небольшой столик в темном углу магазина не помогут бизнесменам обойти закон.

По закону, продавцу за такое нарушение грозит штраф до 4 тысяч рублей. Кажется, сумма смешная, но если нарушение признают за юридическим лицом, то штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество, в России

Опубликовано: 10.04.2017 в 09:50 в рубрике - Новости телеканалов

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