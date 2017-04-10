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← Баскетбольная «заруба»: Суперфинал Чемпионата «КЭС-Баскет» пройдет в Перми

Пермяки прошли тест на депрессию

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тест

Тест на наличие весенней депрессии можно было массово пройти в Перми во всемирный день здоровья. Участникам акции предлагали рецепты, как уберечься от депрессии.

Казалось бы, вам просто тяжело вставать утром, а ведь это может быть признаком депрессии. Понять, причем всего за несколько минут, а не нужен ли визит к врачу, можно было в центре медицинской профилактики. Большинство посетителей, конечно, узнают о том, что вполне здоровы. И тем не менее, каждому после заполнения анкеты предлагают поговорить с психологом. Это так же нормально, как обратиться к терапевту при простуде.

Вероника Салимгареева, медицинский психолог: "Человек может отследить какие-то признаки депрессивного состояния - это сниженное настроение, потеря интереса к тем видам деятельности, которыми он увлекался раньше, снижение таких функций мозга, как память, мышление, внимательность. Это могут быть признаки, которые на первый взгляд не связаны с депрессией, могут быть, например, какие-то болевые ощущения".

зарядка

Дать бой депрессии не сложно. Пусть такие массовые зарядки, как прошла у оперного театра, бывают далеко не каждый день, занятия спортом - это один из вариантов прогнать прочь тоскливые думы. Движения несложные, подключаются даже дети.

 

Обычный тренажерный зал или пробежки по утрам тоже подойдут. А вот искать спасение в бутылке - чревато, наоборот, усилением внутренней тревоги. Лучше использовать подобную посуду для творчества.

депрессия

Новое хобби - это еще один способ борьбы с унынием, скрапбукинг или декупаж, это названия современных увлечений, которые помимо того что интересные, еще и помогут не впасть в депрессию.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 10.04.2017 в 09:20 в рубрике - Новости телеканалов

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