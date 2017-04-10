Щедрые «Регионы России»

Традиционная ярмарка «Регионы России» работала в Перми. Разнообразие в торговых рядах – от эксклюзивных пальто до расписных фуфаек, от завозного сала до хрустальных люстр.

Пришли за аджикой и приправами, но этим, кажется, покупки сегодня не ограничатся. Пока жена меряет курточку, Алексей терпеливо ждет. На этой выставке супруги постоянные гости. Неподалеку от курток разместились яркие пальто, которые представляет Курганская команда художников. Рисунок выполнен в технике сухое валяние. Шерсть скатывают, а затем уплотняют с помощью специальной иглы.Такое демисезонное пальто из натуральной шерсти поможет выделиться из толпы. Каждый такой рисунок - кропотливая ручная работа художников.

К пальто можно подобрать и стильные аксессуары. А тем, кто заботится о здоровье, пригодится ортопедический стенд. Стельки, массажеры, артезы. С выбором помогут определиться на экспресс-диагностике стоп.

Гурманы здесь смогут найти что-то необычное и, конечно, вкусное. Кубанское сало, дальневосточные деликатесы холодного и горячего копчения. А к чаю сладости - натуральный мармелад, халва. Из Астрахани привезли и новинки - натуральные сгущенные соки на агар-агаре.

Ну, а на подарок можно приобрести люстры или фужеры из Гусь-Хрустального. Чтобы шарики блестели, каждый проходит огранку и обрабатывается кислотой. Качество не хуже Чешского, уверяет продавец. Проверить это можно и самим - опытным путем.

На этом ассортимент не заканчивается. Оценить его можно было на Шоссе Космонавтов, 59 до конца недели.