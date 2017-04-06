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← Чего ждать девятиклассникам и их родителям?

На лабутенах и в восхитительных часах →

«Эко-бум» превращает мусор в высокую моду

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экомода

Что можно сделать из подручных материалов, показали в Перми участники международного конкурса экологической моды "Эко-бум". Дети вместе со своими родителями представили на суд жюри платья и костюмы, сделанные из бумаги, пластика и пленки от видеокассет.

Юбка из обоев, блузка из сухих листьев, а шляпка вообще из строительных отходов. Вы скажите так не бывает и ходить в этом невозможно?!  На конкурсе экологической моды "Эко-бум" можно было видеть и не такое! Вновь на пермской земле собрались не просто фантазёры-дизайнеры, а те, кто понимает, что безалаберное отношение к природе бумерангом отразится и на самом человеке! 

Ирина Слотина, руководитель проекта Международный конкурс экологической моды "Эко-бум": "Само то, что дети участвуют в конкурсе экологической моды, уже заставляет их думать о нашей планете, по-другому относиться к фантикам каким-то, упаковкам".

"Эко-бум" проходит уже в 15 раз, собирая на пермской земле детские творческие коллективы из Прикамья, городов России, а последние 4 года еще и из стран ближнего зарубежья. Так что по праву ему присвоено звание Международный. Попасть в финал считается очень престижным! 

экомода
"Живи, твори и созидай! Планету нашу охраняй!"- это девиз фестиваля 2017.
Экомода даёт возможность подрастающему поколению реализовать себя не только в творчестве, она расширяет границы экологической грамотности. Создание предметов декора, одежды демонстрирует возможности утилизации вторичного сырья.

Лев Третьяков, заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации города Перми: "Эту традицию точно нельзя прерывать. В следующем году как администрация города мы поддерживаем этот проект. Я знаю, что у организаторов Дворца творчества Юных города Перми однозначно такие планы есть. У нас на два-три года вперёд все строится".

А это значит, что следующему фестивалю быть! И уже сегодня у маленьких и взрослых дизайнеров есть новые идеи..

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 06.04.2017 в 15:00 в рубрике - Новости телеканалов

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